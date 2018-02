La cuaresma del amor

Apenas una semana ha pasado de la llegada de nuestra bendita y deseada Cuaresma. Y ya, en esta corta semana, hemos podido volver a revivir momentos que entendemos como puramente cofrades….quinarios, triduos, besamanos, alguna exaltación o pregón, ensayos de cuadrillas de costaleros, el vía crucis del Polvorín con nuestro Cristo de la Humildad y cómo no, las tertulias, que, aunque existentes todo el año, ya cobran un mayor protagonismo…¿A quién no le apetece en esta época del año comentar con otros acerca de nuestras hermandades y nuestra Semana Mayor?

Pero este año, qué casualidad, la Cuaresma, nos ha llegado de la mano de San Valentín, ese santo en cuyo corazón el amor alumbra más, si cabe. Y suscribiendo íntegramente la carta cuaresmal emitida por nuestro Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo, hemos de pregonar con nuestras acciones ese amor a Dios y a nuestros hermanos: "…Amar es tomarse en serio al otro en este doble sentido: tomarse en serio las cosas de Dios y tomarse en serio la situación del hermano. Amar significa preguntarse qué espera el otro de mí...".

Mi particular Cuaresma del amor comenzó en las pasadas navidades. A veces, o muchas veces, en nuestra vida diaria, si escuchamos, si observamos a los que nos rodean, topamos con personas que necesitan de nuestra ayuda… En ocasiones, apoyo moral, en otras ocasiones, comprensión o cariño o cien mil necesidades más que se nos puedan demandar, pero en no pocas ocasiones lo que se nos puede reclamar por el otro es una ayuda económica… Por desgracia, con estos años de crisis económica que venimos arrastrando, ese tipo de solicitudes han aumentado en nuestra sociedad… las tenemos a nuestro lado.

Pues bien, me encontré con una de esas causas nobles a las que entendía que debía ayudar, y alentada en un primer momento por dos grandes damas de nuestra Semana Santa, Mariola Luengo y Gracia González, y contando con su ayuda en un segundo momento, iniciamos una petición de ayuda a amigos y conocidos. Por mi parte, acudí a amigos y conocidos enmarcados en distintos ámbitos en mi vida, y cómo no, una de las parcelas de mi diario es la de los cofrades. En a penas una semana y media, la respuesta de casi todos a los que acudí fue simplemente maravillosa. Cada quien contribuyó con lo que pudo y se consiguió y superó el objetivo…Volví a creer, una vez más, en el ser humano. El amor al prójimo se hizo patente.

En esta Cuaresma recién llegada, aprendamos a amar a nuestro Padre y a nuestros hermanos. Pero aprendamos para después llevarlo a la práctica el resto del año, el resto de nuestra vida. Como cristianos y como cofrades, no nos podemos conformar con las recogidas de donaciones en la campaña de Navidad o a través de los ensayos solidarios de costaleros. Esta Cuaresma, que ha venido marcada por el amor, debe hacernos reflexionar sobre esa ayuda activa que cada quien, en cada momento personal, según sea mejor o peor, puede prestar a los demás. No deberían existir quejas por ese euro que en nombre de cada uno de nosotros, nuestra hermandad debe dar.

Que esta Cuaresma no quede sólo en esos actos, o reuniones, que anhelamos y disfrutamos. Que no quede todo en un exorno o en una exhibición, que los que no sienten lo que nosotros por este "mundillo de las cofradías" no puedan pensar que somos sólo un escaparate en una época determinada del año… ¡Abramos nuestros corazones a ese amor al hermano!