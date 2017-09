El crédito y el descrédito

Lo que tenía que decir con respecto a Ceballos ya lo dije en su momento pero lo volveré a repetir para alguno que parece instalarse en el despiste. Ceballos se equivocó al volver en aquellas condiciones sabiendo lo que había con respecto a Comas y con el paso del tiempo se percató de ello. Pero nunca actuó de mala fe con el club porque si lo hubiera hecho, Pavón, nunca se habría sentado en el banquillo. Es más, firmó acuerdos que nunca se cumplieron en tiempo y forma. A Ceballos, independientemente de su error al volver, lo putearon lo que no está en los escritos. Y hubo gente por detrás que movió hilos para hacerle la vida imposible. Ceballos no es mala persona, luego no le cabe el rencor. Se equivocó, vuelvo a repetir. Y si pudiera rebobinar nunca haría lo que hizo.

Hasta ahí, todo aclarado, supongo. Lo que me extraña es que no se hable de otros, esos de golpes en el pecho, que se vienen arriba en banderillas hablando de su Recre y que no perdonan una. Y vaya por delante que todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que le corresponde. Pero que no intenten dar lecciones de moral con la connivencia de los que hablan o escriben desde el más absoluto desconocimiento de lo que pasó en unos casos, y de encubrir otros cuando todos sabemos lo que ocurre. No podemos ser más papistas que el Papa. Seamos consecuentes. Y justos. Porque de lo contrario se nos cae la careta. Y está mal confundir a la gente.

A día de hoy hay heridas abiertas que pocos airean. Por amistad o por otros motivos varios o puro interés personal porque no interesa hacerlo. No voy a ser yo el que destape asuntos que alteren la tranquilidad de la entidad en su premisa de poner orden en toda su estructura. Pero Ceballos es historia y ya se llevó lo suyo, de forma justa y también algunos palos cargados de injusticia. Siguen quedando en el club restos del pasado que no se entienden que sigan ahí. Y a eso no le hacemos ninguna referencia. En fin, que en el pecado va a la penitencia. Menos cartas alusivas y comentarios fuera de lugar y más contar las cosas como son, desde la imparcialidad, que es lo que concede el crédito.