Una cita con el partido más decisivo de la temporada

Una cita con la historia hasta concluir la Liga. Tan cerca la salvación, también todavía tan lejos. Faltan cuatro jornadas y al menos cuatro puntos. Luego, igual son necesarios menos para evitar un síncope. Ante la duda es preferible que digamos que al final ha sobrado alguno a sufrir un padecimiento de corazón en el cierre de Cartagena. Cada paso adelante, un paso menos mirando atrás. La valoración del partido inminente es el más importante de la temporada y la última oportunidad. No hay que jugar a adivina, adivinanza retando a las emociones.

La categoría pozo del fútbol español acoge a dos decanos. El Recreativo ostenta el emblema de mayor rango con el único título que ningún otro club nacional puede arrebatarle. El Melilla justifica un título al portador de su antigüedad de 27 temporadas seguidas en Segunda B con cuatro liguillas frustradas de ascenso en los años 1990, 1999, 2010 y 2011. El Recreativo tenía la pasada temporada un punto menos (40) y un puesto más arriba (13) siendo presionado a dos puntos tanto del descenso como de la promoción. La parte de abajo aprieta a los equipos alejados de la batalla desesperada de querer hacer al final lo que no fueron capaces en las 34 jornadas anteriores.

El Recreativo de casa no se libera por no ser atrevido y recela de su juego, eleva el caché de sus rivales por encima de sus opciones en un escenario escaparate. El Melilla llevaba invicto una vuelta (19 partidos) hasta que se topó con su justiciero particular Linense, pero llega con autoestima a dos puntos del play off de ascenso. Se sustenta en el mejor sistema defensivo del grupo (20 goles). Pero el Decano reclama su inmortalidad en su fase más caótica y angustiosa económica bajo el juramento del patrón de fomentar expectativas desde dentro solicitando paciencia a los que esperan fuera cargados de incertidumbre sin noticias, ni transparencia de operaciones. Ser o no ser.