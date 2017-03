Entre el cielo y la pena

Es como si estuviéramos reviviendo la historia. Es como si la película la pasaran mil veces y es como si tuviéramos que tragar con el mismo canal, sin posibilidad de cambio. Menos mal que el equipo está dando la cara. Porque por lo demás, sin novedad en el frente. La vida del Recre sigue estando donde estaba a excepción de lo deportivo, que salva los muebles y que a la postre es lo más importante y nos duele la boca y la mano de anunciarlo a los cuatro vientos.

La última victoria en Mancha Real por 1-2, aunque no definitoria, eleva a los cielos a una plantilla que sólo ella sabe lo que está sufriendo. Es como si el asunto no tuviera enmienda y entonces aparece la concienciación para dejar de lado todo lo demás. Es como si se hubieran percatado de que hay cosas que no dependen de ellos y por ese motivo ni pierden tiempo ni fuerzas.

El caso es que el Decano es otro. Y se supone que en la reacción influyen muchas cuestiones, desde el entrenador hasta el último que, haciendo examen de conciencia ha decidido sumarse a la causa. Eso ha traído consigo elevar el nivel competitivo y eso ha provocado que mucha gente le agradezca el esfuerzo a los profesionales, porque no tiene que ser nada fácil abstraerse.

Restan ocho jornada para el final y todo indica que la agonía no hará acto de presencia esta vez siempre y cuando no se tiren patas por el aire. La modestia es el camino. Esa que está elevando a esta plantilla al objetivo de la permanencia, porque lograrla, tal cual el asunto, será como levantar un título y sacarse el carnet de derecho a la vida.

Mientras, como decía, sin novedad en el frente. Se supone que los encargados de los asuntos de Estado están en ello. Pero son tantos los días y los meses que sólo pensar en ello te deprimes. Así que hace bien la plantilla en olvidarse. Para ellos será la gloria eterna a la espera de que otros saquen al club del infierno.