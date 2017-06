Menos la Hermandad Matriz de Almonte todas las hermandades que caminan al Rocío llevan a sus simpecados en carreta, estas carretas son símbolo de la propia hermandad. La que realizara Seco para el Simpecado de Moguer es una auténtica maravilla de orfebrería. Fue estrenada el mismo año que la de La Palma del Condado, realizada por la misma familia pero en distintos talleres y con diferentes presupuestos. La carreta de Moguer destaca más por su simbología que por maestría artística, aunque es una joya de orfebrería, es más rica su simbología.

Es una carreta templete de orfebrería compuesta por seis columnas con basamento y capitel que soportan un bóveda de medio punto, tiene en su base un moldurón cincelado y repujado que la rodea. La iluminaria la confortan candelabros de guardabrisas y candelabros. En el centro se coloca sobre peana el Simpecado y adornando a éste jarras en los entracolumnios; del techo cuelgan guirnaldas que van sueltas y dan gran dinamismo y belleza a la carreta, sobre todo al caminar.

La realidad es que sabemos lo que vemos pero muchos no sabemos el significado, yo me he tomado la libertad de definir el significado que veo con el siguiente titulo: La Virgen del Rocío va en un paraíso de Plata. Lo primero es el material con el que está realizada, la plata, el metal noble y precioso más blanco que hay, en ella se porta el símbolo del dogma más mariano, Tota Pulcra, limpia de pecado original que es la Virgen del Rocío; y a modo de gran baldaquino se levanta un templete sobre la base de la carreta.

En el conjunto se diferencian dos estados: el divino, que emerge sobre la base de la carreta, y el lado más humano, que decora la parte inferior a modo de moldurón corrido.

La parte más humana, la terrenal, va más cerca del suelo y donde las ruedas giran y giran como la vida. La decoración que simboliza esto podemos definirla como la que tiene elementos asimétricos, grandes elementos vegetales o terrenales, que van marcando el perímetro a manera de naturaleza en metal, esta parte está bien definida y marcada por dos cañas una superior y otra inferior que marcan que lo que se representa está en horizontal, zona de la vida que es creación de Dios y aparece enmarcada en dos líneas en paralelo.

La parte superior o divina es el lugar donde va la Virgen, bajo este templo alegórico del trono de María.