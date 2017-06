En el Congreso se habló ayer más del futuro de Pedro Sánchez en función de la moción de censura que de quien la había presentado, Pablo Iglesias. El ausente estaba presente y se especulaba sobre el más favorecido por el embate parlamentario.

Iglesias no ha podido afianzarse como líder de la oposición. Demasiado turbulento a lo largo de la moción, demasiadas carencias, demasiadas propuestas inviables. No consiguió, ni de broma, salir investido como principal referente de la oposición.

Sánchez tendrá que trabajar a fondo para que se le vea en ese puesto, y no lo tiene fácil al no contar con escaño en el Congreso; pero Iglesias le ha hecho un favor al desaprovechar la oportunidad de la moción de censura.

Sánchez ha tenido además una importante ayuda: la intervención de José Luis Ábalos, con un discurso impecable, sólido, contundente, profundo, en el que sacó de plano a Iglesias para dedicarse sólo y exclusivamente a arremeter contra el Gobierno de Rajoy. Es decir, para presentar al PSOE como el partido de la oposición. Veremos si se confirma que es portavoz de corto recorrido. Es Sánchez quien decide, y no será fácil sustituir a Ábalos, porque no anda muy sobrado el PSOE actual de buenos diputados. Y los que hay, jugaron a la contra de Sánchez y no perdona.

Las mociones de censura se presentan para debilitar al Gobierno y para promover una alternativa. Rajoy ha superado con éxito la prueba a pesar de sus muchos flancos débiles. Iglesias, brillante también en algunos momentos, sin embargo no dio la imagen de un político que puede salvar un país que sufre importantes problemas.

Las debilidades de Iglesias convierten a Sánchez en la esperanza blanca de la izquierda. Pese a sus pésimos resultados electorales y a que provocó la ruptura de su partido. Ante la posibilidad de que pueda gobernar el Pablo Iglesias que se vio en la moción, infinidad de votos socialistas que huyeron a Podemos pueden plantearse el regreso a sus siglas de siempre.