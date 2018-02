El Recreativo de Huelva tiene por delante una nueva oportunidad para crecer. Una nueva vida que debe estar marcada por la serenidad y la perspectiva. La ilusión nunca se perdió, a pesar de todo lo sucedido. Por eso, ahora es el momento de comenzar a responder con criterio y responsabilidad, en lo deportivo y en lo institucional, con aquellos que hicieron posible que haya llegado este momento.

Cuatro años para no olvidar. Los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Y los errores que se han cometido en el Decano, durante décadas, deberían contarse habitualmente para no volver a tropezar en la misma piedra.

Han sido cuatro años de desprestigio por quienes nos representaron en las grandes instancias. Pero no por aquellos que se esforzaron en mantener vivo al Decano. Personas y colectivos que trabajaron sin cobrar, incluso poniendo dinero de la caja de sus familias, sin horas en el día, con pasión y sacrificio, con una entrega sin medida y sin un horizonte positivo a la vista. Pero llegó el día y es hora de recordarlos a todos. Todos conocemos a esas personas que hicieron posible que el Recreativo, hoy por hoy, esté vivo y con futuro.

Ellos y ellas fueron y son trabajadores del club; hay que recordar aquel mensaje que alertaba sobre el que podía ser último partido del Decano. Ellos fueron los jugadores, muchos ahora lejos de Huelva, que dieron su alma por mantener la categoría. Esas personas fueron los onubenses que aportaron el dinero de su bolsillo, directamente, como líberos del Decano. Ellos fueron los colectivos de aficionados que actuaron en los juzgados, en los despachos, que idearon estrategias y movilizaron a los recreativistas cuando parecía todo perdido. Por ellos, estamos aquí. Cuatro años después. Y no debemos olvidarlos.