Vulnerabilidad

Almería acogió el pasado fin de semana el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales y Huelva, como siempre, tuvo representación en las categorías cadete e infantil. Supongo que ya estarán al tanto de los resultados. Seis partidos, tres cada selección y seis derrotas. Los que estuvieron presentes defienden que ambas escuadras compitieron, que las derrotas fueron cuestión de detalles o del mayor potencial de los rivales, que no es tan dramático como pintan los resultados finales.

El que no ha estado en el campeonato no puede opinar del mismo y levanto enérgicamente la mano. Pero ya se alzan algunas voces con respecto a la preparación del evento. Vaya por delante que en lo referente a licencias federativas y a potencial en comparación con otras provincias, Huelva sale malparada. Pero según algunos entrenadores, la preparación del campeonato, del que se sabe fecha y sede varios meses antes, debería ser diferente.

Se supone que la Delegación Onubense de Fútbol tiene mucho que decir en este asunto. Y se supone que los clubes que aportan jugadores, también. En todo caso, queda claro que mientras no se junten fuerzas y hoja de ruta definida no avanzaremos. Y si queremos avanzar, los clubes tienen que ser conscientes de que tener a jugadores en las selecciones es un privilegio, luego tienen que poner todo de su parte. No se puede preparar un campeonato de esta envergadura con partidos amistosos acá y acullá.

También hay que tener en cuenta la disponibilidad económica de la Delegación Onubense y la predisposición de los seleccionadores a la hora de poder llevar a cabo entrenamientos más específicos. Todo cuenta. Pero da la impresión que el formato utilizado no es efectivo, a tenor de los resultados.

Es la preocupación por el crecimiento del fútbol en Huelva. Hasta llegar a este punto, las categorías amateur, de Tercera hasta Primera Andaluza dicen que la cadena se ha roto en algún lugar. Y en la base está el asunto. Instalaciones estupendas, entrenadores cualificados, material de primer orden. Pero no vemos los resultados. Algo estamos haciendo mal.