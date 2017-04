Viernes de Dolores, día de ilusiones

Apesar del cambio de la fecha en la liturgia oficial, la tradición, que es la que manda, se impone con toda su fuerza moral para celebrar hoy, el último viernes de Cuaresma, el conocido como Viernes de Dolores. Un día de anuncio real de todo lo bueno que está a punto de acontecer para los cofrades. Y digo anuncio real porque el cartel oficial de la Semana Santa de este año, más cuadro que cartel, ya no anuncia ni la Cuaresma. Recuerden que fue presentado en enero y con miras a una exposición turística, que parece ser su futuro cometido. Y en cuanto al pregón oficial, lejos quedan esas colas en las taquillas del Gran teatro para poder conseguir una invitación para tan esperado acto. Pienso que se ha convertido más en un acto oficial de autoridades y en el encuentro cofrade entre miembros destacados de las juntas de gobierno de las hermandades de penitencia más el Resucitado, pero cada vez menos, en el esperado anuncio de la Semana de Pasión para todos los onubenses.

Sin lugar a dudas y de forma muy particular, el verdadero anuncio de la cercanía de mi Semana Santa, es este bendito día del Viernes de Dolores. Un día que vivo como un auténtico pregón, con sus propios y cuidados escenarios, con atriles para auténticos pregoneros casi anónimos que mediante su verbo fluido y cuidado, me hacen sentir y vivir momentos muy emotivos. Desde primeras horas de la mañana, el penetrante olor a incienso inunda mi lugar de trabajo y provoca inevitablemente que todo el mundo hable de los magníficos planes previstos para la Semana Mayor. La mesa de la sala de profesores se llena de hornazos, torrijas y pestiños para el deleite del personal y nuestra compañera Lola recibe, como siempre, las felicitaciones de todos. Da gusto escuchar a los alumnos comentando entre ellos con alegría la proximidad de las próximas vacaciones e indicando con orgullo en qué hermandad van a salir de nazarenos. Mi compañero pregonero Miguel López, me acompaña a ver la procesión de los niños de la escuela infantil Carcajadas y a la extraordinaria procesión de los niños del Colegio María Inmaculada, que consigue irradiar su simpatía a las horas venideras. La alegría de un día soleado, aumenta compartiendo mesa y mantel con los amigos de la Tertulia El Pozo, donde comentamos con ilusión nuestra actividad en nuestras respectivas hermandades de cara a los próximos días. El amigo pregonero Fabián Tello, nos reparte con cariño, los simbólicos relevos de costalero del Señor de las Penas de la Hermandad de las Tres Caídas. Mi relevo, en la cuadrilla alta, como siempre. El teléfono no para de sonar, de recibir mensajes, destacando las magníficas imágenes enviadas por el amigo pregonero Pepe Miralles, que me deleita con su acostumbrado buen gusto cofrade.

Tras un breve descanso, por eso de la cercanía, me gusta pasarme por la iglesia de la Concepción, para encontrarme allí al pregonero Manolo Gómez Beltrán, sentado en un banco y embelesado con su Virgen de la Amargura y es que debo destacar que Manolo es un gran ejemplo de amor y trabajo continuado a su hermandad. Un grande de la Semana Santa de Huelva que tiene la suerte de poder disfrutar con su hermandad.

Camino del barrio de las Colonias, me apetece entrar en la Catedral para comprobar y disfrutar de las últimas novedades mercedarias. Allí me encuentro con mi hermano pregonero Eduardo García, que me informa de los horarios del triduo pascual preparados por el cabildo catedral y a los que solemos asistir juntos, cada vez que podemos.

Cuando llego a Las Colonias, voy acabando mi pregón personal de cada Semana Santa. Pasear por la calle Pérez Galdós, ver a lo lejos la silueta de un palio entre casas bajitas y escuchar a lo lejos, los sones de la marcha Pasan los Campanilleros, me transportan a un escenario mágico donde ese añorado sabor a pueblo, con abuelas pregoneras que esperan con emoción la llegada de su Virgen de los Dolores a la puerta de su casa, que la quieren con locura y que cuando llega el momento solo le pide, con sus ojos enrojecidos, salud para poderla ver otro año más, mientras le acerca un poco de agua a su hijo, que va de costalero.