Ventanas al mundo

No se puede remontar el tiempo con un balón de rugby". Esta frase forma parte de la contestación que Fernando Arrabal envió por correo electrónico a un periodista de un diario de tirada nacional cuando fue preguntado por la declaración como tesoro nacional de Francia del Manuscrito surrealista de André Breton.

Respondió en verso el último superviviente de los cuatro avatares de la modernidad -definición de Mel Gussow- y apareció el recurso visual del rugby inmediatamente después de expresar la urgencia del texto para llegar al cierre. La carrera del periodista hasta la línea es agónica. O mejor dicho, lo era. El miedo a tener que esperar 24 horas para que volviese a abrirse la ventana al mundo de la rotativa pudo ser el origen del decrépito periodismo que inunda hoy las pantallas de móviles y ordenadores. Una excusa que se ha alojado en el subconsciente de una profesión que debería quererse más. Una carrera hacia delante y un pase ligeramente retrasado para que la noticia tenga una mejor visión de la realidad. El tiempo son los metros en el campo de rugby, metáfora de la vida y de cualquiera de los pequeños universos que la forman.

El sensacionalismo nunca tuvo un lugar predominante en un deporte tan complejo, que necesita de tanta concentración. El espectador no tiene tiempo de pensar en lo que hacen los jugadores fuera del césped. Sólo quiere que los cuerpos estén bien colocados en cada ruck, que la limpieza sea sencilla, que el balón salga rápido y que las manos sean firmes. Hay una camiseta que defender, un público al que emocionar y una gran complejidad. El periodismo que sigue al rugby lo ha comprendido, así que le da al lector lo que este demanda. No tratan de remontar el tiempo, pues saben que eso no puede hacerse con un balón de rugby. El periodista deportivo acompasa su ritmo al de este deporte, y este es trepidante, pero no visualmente, sino intelectualmente. ¿Y los demás deportes?

Ya casi no hay rotativas que apremien con no volver a abrirse hasta el día siguiente. El problema es que el público que demanda calidad en el análisis también está en peligro de extinción. El periodismo deportivo se muere.