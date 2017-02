Valores para el futuro

El estado en el que vive el Recreativo de Huelva no da para disertar mucho sobre otros asuntos que no sean el económico y su repercusión en el rendimiento deportivo. Pero la victoria del domingo me da el respiro suficiente para tratar otros asuntos, que ahora pueden parecer menores, y que deben marcar el futuro de la institución.

Hay valores que están siendo fundamentales para mantener vivo al Recreativo de Huelva. Cuestiones sencillas y básicas, a las que se ha recurrido por obligación, que no deben pasar al ostracismo si el Decano tiene un mejor futuro.

El primero es dar voz a los aficionados, estén representados en colectivos o no, y cauces de participación en las líneas estratégicas del club. Está claro que ideas y ganas de trabajar por el Decano hay de sobra entre los aficionados onubenses.

El segundo es acercar a los jugadores a los núcleos socialmente activos de la capital, asociaciones, colegios, entidades de todo tipo que son parte del tejido vecinal de una ciudad que, recordemos, es parte crucial en que el Recre siga vivo.

El tercer pilar es la provincia. Ella merece tener al Decano a su servicio cuando ya no se necesiten campos de entrenamiento ni atletas que porten su bandera.

El cuarto valor es la cantera, que nunca podrá ser olvidada porque la esencia del Recreativo es dar formación y oportunidad a los deportistas onubenses. Ahora recurrimos a ellos. Y siempre tendrán que estar si queremos un equipo Decano con raíces.

Y la quinta esencia es la Historia, que ahora sirve como sostén y motivo de supervivencia para el Recreativo y que, en un tiempo mejor, debe convertirse en valor turístico de la ciudad. Pilares, todos ellos, a los que ahora se ha recurrido por necesidad y que alguien deberá apuntar para tenerlos en cuenta en el futuro. No vaya a ser que se nos olviden.