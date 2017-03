Ultimando detalles

Ya es quinto sábado de Cuaresma, ha empezado la cuenta atrás, el camino hacia la luz de la Pascua. Las casas de hermandad, las secretarias en las capillas, son ahora un hervidero de personas, con ese ir y venir por el trasiego de las papeletas de sitio; los talleres, tiendas especializadas y modistas, no paran con la confección de los hábitos nazarenos, y con la elaboración de capirotes, que hasta el último minuto dejamos para su ejecución. La priostía, con un trabajo arduo, se afana en que todo salga a la perfección, con la preparación de los pasos y limpieza de enseres, porque serán mirados con lupa. Las juntas de gobierno preparan los últimos acuerdos antes de la salida procesional, incluido, claro está, el tan manido y tan puesto de moda en los últimos años, el protocolo de lluvia. Se ultima el exorno floral, o qué saya, toquilla, manguitos, puños o tocados, debe llevar tal o cual imagen, porque ahora tenemos que entender de todo; qué marcha procesional sonará durante el recorrido en esta u otra calle, porque para eso también se ha creado una comisión, donde se deben poner de acuerdo miembros de Junta, director de banda, capataces, y seguro que alguien más. Entre esto, se ultima el protocolo a seguir dentro de la cofradía, que tan de cabeza trae al diputado mayor de gobierno, porque más de uno, que sólo aparece una vez al año, quiere ir arriba de los pasos, acompañando a un personaje secundario, ya sea el Cirineo, Claudia Prócula, o a Nicodemo, porque para eso está allí desde que se fundó. También preguntaremos qué lugar ocuparemos en la primera, segunda, tercera o séptima antepresidencia, que para eso están los favores y compromisos. Buscaremos saeteros para que nos puedan deleitar con sus cantes hondos, tal vez remunerados, para que no quede una calle desierta, antes eran saetas espontáneas, llenas de sentimiento, devoción o promesa. Ah, también se ultiman los cuerpos de acólitos y monaguillos, porque ahora todos quieren pertenecer a este grupo, da igual que sean cuarenta o cincuenta; y me pregunto qué pasará con el cuerpo de nazarenos. Hay que contar igualmente con los servidores de los pasos, cuántas chaquetas alrededor, dando órdenes a diestro y siniestro. Los capataces y costaleros ultiman los últimos de los últimos ensayos desde que comenzaron allá por septiembre.

Y entre todos estos preparativos hemos asistido en esta Cuaresma al debate de si la Hermandad del Resucitado es de Gloria o Penitencia, de si forma parte del Consejo, sometiéndose a pleno de hermanos mayores, quedando rechazada; hemos escuchado una crítica despiadada de determinados sectores de si una hermandad, el Nazareno, hace o no Carrera Oficial, quedándonos tan plácidos, sin importar los puntos expuestos por la misma cofradía; hemos visto anunciar la preparación de un Encuentro de Mujeres Cofrades para el próximo diciembre, dirigido por hombres, aunque dicen que ellas están detrás.

Ambientes enrarecidos, con tertulias de esquinas o de barras de bar, protagonismos absurdos, buscando nuestro bienestar, nuestro propio interés, quedándonos sólo en la apariencia, en lo anecdótico, sin llegar a lo profundo, al corazón. Y dentro de este complejo y difícil mundo, debemos actuar con humildad y sencillez, y que mejor manera que teniendo presente esta frase de Santa Ángela de la Cruz: "No basta ser fiel un día, sino serlo siempre para estar en posesión de la Corona, por toda la eternidad".