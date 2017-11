Recuerden que ahí estábamos, en la UVI, como decía aquél. Hace bien poco no nos llegaba la camisa al cuello; ni al cuello ni al ombligo, vaya. El domingo, sin embargo, tras ese espectacular tiro de Lazo que se coló por la escuadra y que dejó ronco a más de uno en San Fernando, igual que dejó sin voz a otros muchos en la distancia, no es que a los recreativistas nos sobrara la camisa, es que nos sobraba hasta el último calcetín. Hacía tiempo que no veía celebrar un gol con tanta locura en la grada albiazul. A uno no se le va cierta idea de la cabeza: si se da tal explosión de alegría por una victoria, muy importante, pero que se produce en pleno mes de noviembre, ¿cómo no se celebraría un tanto decisivo en mayo o en junio?

Que sí, que mesura y tranquilidad, faltaría más. Como recuerda el míster en sus ruedas de prensa -con qué pasión las vive, por cierto-, en dos semanas se pasa de héroe a villano aquí y en Pekín. Con cuatro victorias consecutivas se hacen mil chistes sobre su chalequito; si llegan cuatro derrotas seguidas ya les digo yo a ustedes dónde iban a acabar todas esas gracietas sobre su famosa rebequita. Pero no podemos olvidar que el recreativismo ha tragado tanto humo estos años y que tiene aún tantos sapos dentro (y no sapos cualquiera, sapos verdes, gordos y feos), que cualquier rendija por donde se pueda soltar un poco de alegría se aprovecha con la fuerza con la que se escapa el aire de una olla a presión. Recordemos que aquí se han hecho más de diez mil abonados estando en la tercera categoría del fútbol español sin haberle, ni siquiera, empatado a nadie. Hay cosas que son incontrolables y la ilusión es una de ellas.

Que estábamos en la UVI y que esa UVI casi acaba con nosotros. Y que el domingo hay otra fiesta y no porque se vaya a ganar seguro, claro que no, sino porque el Decano juega en casa arropado, otra vez, por miles de los suyos. Y será contra el Granada B, ¿recuerdan? Aquel equipo contra el que podría haber sido el último partido del viejo Recre. De aquella garra, esta esperanza… y este orgullo de haber dejado, como parece, la UVI atrás.