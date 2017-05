Con Susana gana Huelva

Está viviendo el PSOE, en estos días, uno de sus momentos históricos más importantes. Es cierto que hemos pasado situaciones muy dolorosas y aún necesitamos cicatrizar algunas heridas. Sin embargo, como en otras ocasiones, estoy convencido de que saldremos más fuertes de todo esto.

La militancia socialista tiene la oportunidad de elegir quién quiere que lidere un nuevo proyecto socialista que recupere, no solo esos millones de votos que se fueron, sino lo más importante: la confianza de la gente.

No sé cuántos militantes tendrá ahora mismo el PSOE de Huelva, pero estoy seguro de que todos sienten, al igual que yo, esta enorme responsabilidad. También coincidiremos en que necesitamos cambiar nosotros primero para seguir aspirando a transformar el mundo que nos rodea. Y por lo trascendental de todo esto, es necesario que hagamos un análisis sosegado y enriquecedor.

Estamos ante una oportunidad para abrirnos, y es así como debemos vivir este proceso de primarias, porque si no volveríamos a caer en los errores endémicos y sectarios que hicieron que dejásemos de ser un proyecto de mayoría social en casi toda España.

Tampoco podemos quedarnos en el debate interno porque además de aburrir a todo el mundo, no contribuiremos en forma alguna a mejorar la vida de los demás. Y sólo se trata de eso.

Si hacemos este análisis, si de verdad nos paramos a pensar, no sólo en lo mejor para el partido, sino también en lo mejor para quienes nos rodean, para nuestros pueblos y para nuestras ciudades, estaremos siendo honestos y coherentes, y haremos mucho bien a un partido que acaba de cumplir 138 años.

Yo lo he hecho. He pensado en qué futuro del PSOE es el que más le conviene a nuestra provincia para que le vaya mejor. Y no hay color, sin ánimo de ofender.

Por primera vez en esa larga historia, al frente del primer partido de España, puede estar alguien que conozca el nombre, no solo de las alcaldesas y alcaldes de nuestra provincia, sino de muchos de sus vecinos; alguien que sepa el nombre de los pueblos por los que pasa la Huelva-Zafra o la N-435. Por primera vez podemos tener a alguien que se ha recorrido la provincia de este a oeste y de norte a sur. Por primera vez debemos elegir a alguien para quien Huelva sea su prioridad.

Nuestra tierra, su gente, está por encima del partido, y debemos sopesar en esos términos nuestra decisión. Y con Susana no solo ganamos en el PSOE, con Susana gana Huelva, que es lo que más importa.