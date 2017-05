Sinsentido

Las guerras dejan víctimas, muchas de ellas inocentes. El Trust de Aficionados del Recreativo de Huelva ha emitido un comunicado en respuesta a una acusación de la Federación de Peñas del Decano en el que viene a explicar el porqué la determinación de formar asociación con los Líberos del Decano, a la postre uno de los pilares fundamentales de la salvación del Recre. Todo viene como consecuencia de la nota de la propia Federación de Peñas en la que acusaba al Trust de apropiarse indebidamente y de forma unilateral de Líberos del Decano. Independientemente de acusaciones y explicaciones, queda claro que el recreativismo en esos ámbitos está partido por la mitad o roto en mil pedazos.

Hay quien acusa al Trust de intereses partidistas y hay quien dice que la Federación de Peñas tiene el alma limpia. No entraré en este artículo en quitar o dar razones porque hay cosas que no se han explicado bien o si se han explicado el entendimiento del mensaje no ha sido el adecuado. El tema está en que cuando se pedía unión, ahora más que nunca, se descubre que no existe tal cosa entre dos soportes que se antojan fundamentales para el equilibrio.

El recreativismo de a pie, el que se desgañita en la animación, el que pone su dinero de forma altruista y desinteresadamente, el anónimo, no alcanza a entender que dos instituciones tan relevantes anden a la guerra. Esto no es nuevo. El dime y te diré viene desde hace tiempo. Y se recrudeció cuando la Federación de Peñas rechazó formar parte del consejo. Desde mi punto de vista una medida acertada. No se puede ser juez y parte. Y no hace falta recordar la etapa de José Luis Martín, que casi acaba con las peñas y su fundamento.

Son malos tiempos para la lírica. Pero una cosa es eso y otra bien distinta la guerra. Israel y Palestina llevan años matándose y cada vez están peor. No es el caso. Pero harían bien el Trust y la Federación en hacer un examen de conciencia. Poner cada uno de su parte es gratis y harían un gran favor al Recre.