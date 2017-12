Simplificando, que es gerundio

El fútbol no tiene casualidades y toda aplicación de sentido común te la aplaude la pelota y su entorno. Sería de ventajista calificar aquí a Casquero, al que yo particularmente he defendido porque desde el principio me pareció un hombre de fútbol que vino a Huelva a dar lo mejor de sí mismo. Pero es posible que tanto su mensaje como sus movimientos estuvieran equivocados. Nunca se sabe porque igual mañana aterriza en otro lugar y triunfa por completo. No se le puede discutir su experiencia en vestuarios de nivel pero ser entrenador es otra historia. Pero queda claro que algo o mucho no funcionaba con él y ahora todo se ve de otro color, de un día para otro y con el simple (y grande) cambio de entrenador.

Es como si Ángel López hubiera encontrado el traje a su medida. Cuatro victorias de cuatro y cero goles en contra no son casualidad ni efervescencia. El equipo es otro. Vendrán curvas, como dice el técnico, pero la cara es el espejo del alma y este Recre es más guapo, se peina de otra manera y desfila por el escenario con naturalidad, elegancia y firmeza.

Lo he repetido hasta mil veces. La simplificación es tan importante como difícil al mismo tiempo. Es como cuando un jugador toca de primeras sin complicarse, eligiendo siempre la mejor opción y eso parece sencillo cuando es lo más complicado del mundo. Ángel López, decía, el técnico que en apenas un mes lo ha cambiado todo. Hasta el ánimo de la afición, que está entregada en cuerpo y alma con sus colores y a las pruebas me remito. Es posible que haya exceso de euforia. Pero cómo se controla eso después de tanto sufrimiento. El corazón no tiene corsé y el músculo vital del recreativismo necesitaba rienda suelta.

Son cuatro triunfos seguidos y el domingo irá a por el quinto. El santuario albiazul se ha convertido en un lugar de peregrinación y creencia. Es revivir los mejores momentos de la historia del Decano y eso es suficiente aval como para pensar que algo pasará a final de temporada. Responde lo deportivo y falta lo otro, el acuerdo con Hacienda y la hoja de ruta para la viabilidad. Y da la impresión de que todo llegará. Son los mejores tiempos en mucho tiempo. Pero calma, que esto es fútbol y ya saben cómo se las gasta.