El Recre y su vida

En la semana en la que se conoció que se llevaría a cabo el ansiado acuerdo con Hacienda va el equipo y pega el gatillazo del siglo, ante el colista, en lo que ha supuesto el retrato de una plantilla que tiene la cabeza en un lío de dimensiones incalculables. Es la vida del Recre, incapaz de redondear nada, porque nada es casualidad y el fútbol siempre te pone en tu sitio.

Esta plantilla, que por presupuesto es una de las más importantes de la categoría, se ha quedado con todas las carencias al descubierto. Y no es porque no tenga cualidades, sino porque es tal el entuerto, que acaba ensuciándolo todo. Al principio de la campaña todos coincidíamos en que había potencial. Pero una cosa es eso y otra la infraestructura del club, que sigue parcheando y todo acabará en el enredo en tanto en cuanto no se gane la calma para poner en práctica un proyecto que nazca desde unos cimientos de consistencia total.

Ahora todo el mundo apunta que habría que exigirle a la plantilla, que igual no tenían que haber llegado refuerzos porque la situación acaba llevándoselo todo por delante. Y luego están los entrenadores. A ver si todos van a ser malos. De Casquero no cuajaron las formas y de Ángel López no cala el discurso, sobre todo por su cambio de viento.

Así, va el Lorca y lo retrata todo. Nada es casualidad. Y nadie discute que los que están en el club se están dejando el alma por sacar el Recre adelante. Pero ellos, la mayoría, que son gente de fútbol menos algunos a los que hay que decir que los azul y blanco son los nuestros, saben que como está ahora mismo el club es muy complicado que cuaje cualquier idea por muy buena que sea. Lo dijimos hace tiempo. "El fútbol es lo más importante porque sin fútbol no queda nada". Y esta plantilla, a pesar de ser infinitamente mejor que la de temporadas anteriores, lo está dejando claro. Porque la situación del club lo mancha todo. Así que, o se dan prisa para solucionar los temas y darle sentido común a esto, o cubriremos otra vez de lamentaciones el camino. Es como cuando uno tiene una rueda en malas condiciones, que pone un parche y se sale el aire por otro sitio.