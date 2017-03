El Recre, a refrendar su inicio de recuperación

El Recreativo trata de rebelarse contra su destino, que no es otro que alargar la sombra de su vida. Y retoma otra dosis de posible querer, también de posible poder, de que existen posibilidades al límite de ejecutar una temporada relacionada con la catarsis. En Murcia fue un equipo de pundonor y resistencia a la causa, ahora tiene que refrendar su regeneración en Linares. No es novedad que es frágil en su estructura defensiva y notorio que no genera creatividad. Y sorprenden sus destellos ofensivos. No arriesga para no descubrirse temeroso por su falta de toques para un despliegue asociado.

Un horizonte hacia la salvación donde hay que aprender cada jornada a adaptarse a la urgencia para la estabilidad emocional, que haga creer en riesgos, de manejar los tiempos y las situaciones que dan puntos claves. No hay margen de error, ni siquiera de los no forzados por los rivales. Si en la previa de la pasada jornada la mitad de la tabla se reunía en 8 puntos, ahora la distancia entre 10 equipos se estrecha a 6 puntos para la supervivencia.

El rival tiene una historia convulsa con 10 nombres registrados desde su arranque en 1920, que tras su última fe de vida en 2009 como Linares Deportivo busca un futuro al repetir campaña en Segunda B acomodado en la zona media, a 9 puntos del descenso y a 7 del playoff ascenso. El Recreativo desborda voluntad y le apremia autoestima. Las bajas en la medular ofrecen la opción de un cambio de estrategia menos perjudicial, dado que el equipo no tiene una fisonomía reconocida de iniciativa en el juego y estos trastoques son más aceptados en desempeñar funciones destructivas y sorprender en acciones aisladas. La segunda vuelta recreativista es mejor que su rival (tres puntos más) y debe responder con todo hoy porque no controla lo que pasará mañana en la vorágine de un sumario de exámenes y juicios. Una reválida para impulsar la carrera de fondo.