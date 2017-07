La distancia, aunque sea momentánea, te da una perspectiva más aguda de la situación que vive el Recreativo de Huelva. En estos días de locura, con el 30 de junio como epicentro, han pasado demasiadas cosas. Un disparate de nombres cruzados, grupos inversores insolventes, hombres de fútbol y negocios que surgen de la nada y carreras de última hora para pagar lo más perentorio hacen que el Recre se vea, desde lejos, como una institución a la deriva.

Por encima de todo lo ocurrido, desde la distancia, he podido entender que el Recre ha vuelto a ganar tiempo, que no es poco, pero nada más. El Decano sigue estando lleno de tiritas y vendas, con un tratamiento de urgencia sin receta aún conocida y pequeñas dosis de ilusión que ya no engañan a nadie.

El Recre, desde la distancia, llama especialmente la atención porque sigue estando controlado por un Ayuntamiento. Y, aunque entiendo que no es el deseo de la corporación municipal, es una realidad que dará más de un dolor de cabeza, como ya lo ha hecho, al gobierno local.

El Recreativo de Huelva, desde la distancia, sigue siendo un moroso de campeonato, en las primeras posiciones del ranking de deudores con Hacienda y Seguridad Social, con doce millones de euros y en Segunda División B.

El Recre, desde la distancia, es una empresa que lleva 20 meses sin pagar a sus trabajadores. Un incumplimiento que mina su imagen y la de sus gestores. Un fracaso colectivo que no parece poder ser más estirado en el tiempo.

Pero desde la distancia sólo se explica su supervivencia por la inquebrantable levedad de ser el Decano, que al parecer vale tanto o más que todas sus deudas. Siempre quedará su historia, y siempre quedará futuro por delante si, de una vez por todas, se traza un plan.