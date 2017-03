Ser del Recre, ser diferente

La vida es demasiado corta como para perder el tiempo en asuntos banales. Y entiendo que el fútbol, como ser seguidor de cualquier otro deporte o club, está en esa estantería de cuestiones superfluas. Sin embargo, el tema cambia cuando practicas el deporte en cuestión o formas parte activa, de alguna manera, de una institución deportiva. La riqueza de la experiencia personal de ambas cosas reside en la dedicación, el esfuerzo y los valores que puedes llegar a alcanzar y compartir con los demás.

Los recreativistas, por esto mismo que digo, somos unos afortunados porque tenemos en nuestra ciudad a uno de los clubes más singulares del deporte rey en España. Hay un hecho diferenciador, no siempre bien cuidado y nada exportado, que es la posesión del título de Decano, equipo más antiguo del país. Y es por ello que quienes participamos desde la grada de sus partidos, o desarrollamos acciones en su fomento y defensa, sentimos una experiencia casi religiosa cuando juega nuestro club, que reside en sabernos custodios de una herencia especial.

Es imposible que otros seguidores, en su grandísima mayoría televisivos, de equipos de alta cuna puedan alcanzar la emoción (positiva o negativa) que siente un recreativista onubense. Nuestra vocación viene de nacimiento porque nuestros bisabuelos nos lo dejaron a los pies de la cuna.

Para los recreativistas, que el Recre gane o pierda es una opción, pero nunca causa de casamiento o divorcio. Los recreativistas somos de un equipo único, que por suerte, nació en esta tierra. Lo demás son opciones respetables, al amparo de triunfos ajenos bajo el yugo del talonario. El que no ha sentido, tocado, escuchado y vibrado con un gol del Recre en su estadio, no sabe lo que se pierde. Quien no lloró, junto a otros miles como él, con sus fracasos nunca sabrá lo que se siente con sus victorias.