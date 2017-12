Un Recre con todo por conseguir

El Recreativo de Huelva se va de vacaciones navideñas con todo por conseguir. Los turrones siguen duros para el Decano, que sigue sin muelas para triturar y digerir todo lo que tiene por delante. El club albiazul deberá seguir en la pelea por la supervivencia y trabajar por devolver todo lo mucho que los onubenses y recreativistas hicieron y hacen por él.

Todo por conseguir en el Decano, ¡faltaría más! Lo lógico y lo normal. No creo que nadie en su sano juicio deportivo pensase que con ganar cuatro partidos seguidos se alcanzaba la gloria. No creo que a nadie se le haya pasado por la cabeza que en Segunda División B se va a conseguir el ascenso, sólo, a base de talonario, de calidad o de grandeza; ¿verdad, de la Villa, verdad, Caparrós? No creo que, con todo lo que tenemos encima, haya que mirar más allá de mañana. Porque los días del ayer fueron negros y los del hoy permanecen muy grises.

Todos queremos que el Recre ascienda, pero la realidad nos muestra que un proyecto serio y sólido debe construirse con años de bagaje, salvo golpe de suerte. Después de dos años salvándonos del descenso a Tercera en el final de la Liga, brindar por subir de categoría me parece una temeridad. Nunca el camino más rápido es el mejor camino para los equipos modestos.

Pero la Navidad no viene amarga del todo para los recreativistas. El Decano está mejor. Ahora peleamos por meternos arriba. Ahora el equipo tiene mimbres. Ahora el club tiene un gestor/inversor que cumple. Ahora el Recre tiene a un Ayuntamiento que lo respalda… Pero al Decano le falta todo lo demás. Y no es poco. Queda mucho por construir, desde la base hasta la élite. Los ingredientes para que el próximo roscón de Reyes sea apetitoso son: mucha perspectiva y calma institucional, una mezcla moderada de alegrías y enfados deportivos y un plan en el horno a fuego lento. Y, con suerte, nos toca el haba.