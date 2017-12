Palito a palito

Algo terrible hemos debido hacer -los recreativistas, digo- en una vida anterior para que no podamos disfrutar, desde hace siglos, de una Navidad en condiciones; con lo bonito que es tomarse el turrón con la sonrisa en la cara, vaya por Dios… Los dos últimos palos cosechados han sesgado tanto el subidón del mes y medio anterior que ahora vamos a necesitar otra racha similar a la lograda justo tras la aparición de López como primer espada para recuperar la alegría. Y el día 7 llega el líder, el Cartagena del conocido Monteagudo. Agárrense que vienen más curvas. Aunque si cogemos la frenada buena…

¿Han sido duras estas dos últimas derrotas? Duras no, durísimas. ¿Eran inesperadas? Inesperadísimas. ¿Se va a levantar el Decano? Qué duda cabe. De peores hemos salido, sí, de mucho peores y muy recientemente (qué les voy a contar que ustedes no sepan) y ahora no va suceder lo contrario, estoy seguro. Eso sí, las carencias del equipo están tan cristalinamente definidas (lo del lateral izquierdo, lo del creador, lo de otro delantero…) que veremos estos días si el todavía silente tocayo López va a por todas poniendo pecho a las balas o si se queda a mitad de camino y prefiere seguir con el mismo escudo que luce ahora, que no es malo, claro que no, pero cuyo desgaste es evidente ante miras superiores. Y todo a la espera de lo de Hacienda con la cantera pidiendo un lógico auxilio a la desesperada, una vez más. No es normal lo que lleva padeciendo ésta y los empleados, como está fuera de lo común la dignidad con la que defienden el escudo albiazul día tras día. Cuando todo esto se arregle habrá que celebrarlo más que cualquier ascenso o que aquel inolvidable pase a la final de Copa.

Y, aunque yo no haya venido aquí "a hablar de mi libro", como diría aquél, no puedo abandonar estas líneas sin dar las gracias a todos por cómo transcurrió su presentación y por su extraordinaria acogida. No es más que una señal del enorme cariño que esta tierra le tiene al Decano, un club que hoy sigue vivo gracias a una hazaña que es obra de muchísima gente, algo que convendría no olvidarlo jamás.