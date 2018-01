Ordenando las fiestas

No está nada mal que se vaya ordenando el calendario de las fiestas, porque estas tienen sus días y cambiándolas solo consiguen un mal gazpacho.

San Sebastián es el primero que este año ha situado la presentación de su cartel y anuncio de su fiesta cuando debe ser, después de Reyes, y en eso hay que felicitar tanto a la Hermandad de Estudiantes como al Ayuntamiento. No tenía sentido hablar del Patrón en medio de las Navidades. Cada cosa a su tiempo. Este domingo es el del pregón del Santo que abre la semana que culminará con su procesión el próximo domingo.

El Carnaval Colombino anda metido en las mismas fiestas patronales y eso cuando hablamos de recuperar nuestras tradiciones pues es una competencia innecesaria. Ya sabemos que la Cuaresma viene adelantada, que este año esto corre más que la Cabalgata de Reyes.

No estaría mal que se pudieran ordenar mejor las fiestas dentro de sus tiempos.

El Consejo también continúa la línea de los últimos años de presentar el cartel de la Semana Santa en pleno enero de fiestas patronales, incluso el año pasado coincidiendo el mismo día con el Carnaval. Están con el empeño de llevarlo a Fitur que es la semana que viene. Lo cierto es que si quieren ir a promocionar la Semana Santa, no se lo va a impedir nadie, pero no es imprescindible llevar un cartel, hay otras muchas cosas. Lo cierto es que un acto como la presentación del cartel lo que debe llenar son los días vacíos de la Cuaresma y no los de enero.

No hace falta correr tanto. Cada fiesta tiene un tiempo.