Noviembre en su influencia y embrujo

En estas tardes otoñales, algo brumosas, de cortos días, con aires melancólicos, algo tristones y deseosos de algún que otro aguacero para saciar la sequía que venimos padeciendo, aunque parece ser, que la lluvia tiende a asomarse, porque los campos están deseando que este maná del cielo riegue nuestras tierras, beneficiando las mismas.

Sin embargo, noviembre nos trae siempre el influjo de acaeceres algunos de índole factos y alegres, pero otros nos invade la tristeza, por el recuerdo de algún familiar o allegado, que se nos ha marchado para siempre.

Entre las celebraciones que noviembre nos ofrece destaca el día de Todos los Santos, más bien conocido por el día de Tosantos, para después en el día 2, se conmemora el Día de los Difuntos.

Entre estas primeras fechas era muy frecuente que acudieran a nuestra ciudad, al igual que provincia, compañías de teatro que iban representando sus obras en las salas del Teatro Mora o del Gran Teatro como en cualquier teatrillo improvisado, en alguna zona desierta de la capital.

De estas obras no podían faltar el popular drama de don José Zorrilla, el clásico Don Juan Tenorio, el galante caballero enamorado de Doña Inés, que en su última estrofa exclamaba a voz de grito: "Llamé al cielo y no me oyó, mas quien sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, responda el cielo, no yo".

Ya fue perdiendo interés este drama tan popular y tradicional de aquellas fechas por el público de hoy, supliéndole las operetas y revistas musicales, más hechas para la juventud.

Ya van siendo más reducidos, los puestecillos de castañas tostadas, que de los mismos, repartidos por distintos puntos de la ciudad, nos enviaban un olorcillo apetecible al paladar, acompañado de pequeña humareda, asemejada a una falsa neblina, que se extendía por el contorno.

Tardes otoñales y aplanadas, pero teniendo una personalidad y un encanto, de poco ajetreo y pacífico ambiente, en las mañanas es muy usual darte muchas veces de cara con algunos críos que con mochilas en sus espaldas, acompañados de algún familiar, van con pasos ligeros para acudir a sus respectivos colegios.

De este mes que estamos historiando, tiene especial mención, en nuestra sierra onubense, con datos muy concretos, que si la visitamos en estas fechas nos encontramos con un paisaje tan variado de color, pues los campos han ido cambiando su fisonomía, pues su arboleda, mayormente chopos, álamos, castaños y olmos de hojas caducas, se han trocado en un bello color ocre su contemplación, que con la caída de sus hojas secas, ha ido alfombrado el suelo que en su pisada van crujiendo a nuestros pasos.

Por el norte, estos campos en donde más se acusa el frío, empiezan a caer los primeros copos de nieve, dejando en el suelo un níveo manto inmaculado y de las ramas de sus árboles se observan carámbanos afilados colgados de ellas.

No puede ser más espectacular, estos paisajes de nuestra sierra serrana en este mes que se va augurando la próxima Navidad, con este conocido refrán: "Noviembre dichoso mes, que empieza con Tosantos y acaba con San Andrés".