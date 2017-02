Seis Naciones: Escocia, el último bastión del norte

Ala Escocia del siglo XXI se le estaba haciendo demasiado largo el camino de adaptación al nuevo rugby. La llegada de Vern Cotter, su profeta particular venido del hemisferio sur, fue la piedra angular sobre la que la Unión Escocesa comenzó a construir el nuevo XV del cardo. Pero los muros de Edimburgo son altos y resistentes, y esa ciudad no se conquista por la fuerza; se conquista negociando, sentados a la mesa de un pub bebiendo whisky puro de alguna isla con unas gotas de agua para que se desprenda su aroma, lentamente. Así lo entendió Cotter, que inició un camino con el objetivo de transformar el rugby escocés, reserva espiritual del aguerrido norte, sin saber que a cada concesión del público caledonio le seguía una concesión personal. Y al final, de un modo natural, el rugby de Cotter no es el mismo que cuando dejó Clermont y partió a las Highlands. Su rugby y el de la selección escocesa por fin se han encontrado en el camino (tres años después), y este Seis Naciones 2017 puede ser el definitivo para que una generación importante demuestre lo que atesora. La nueva Escocia sorprendió a Irlanda, una de las favoritas, llevándose el partido al juego abierto a través del trabajo en el break-down, y con ajedrez en las alas. Jugaron muy dentro de la línea irlandesa, y cuando subió la marea plantaron una defensa tácticamente impecable pero -y aquí vienen las concesiones de Edimburgo- con muchos fallos en el placaje (hasta 32). Están al límite para alcanzar un partido entero. Este lo resolvieron en los últimos minutos escondiendo el balón, jugando con los nervios de los irlandeses, que cometieron los golpes de castigo que buscaban los del cardo, para que Laidlaw diese el tiro de gracia.

Escocia llegó tarde al Mundial, pero parece que llama a la puerta del salón reservado a las potencias. Aún quedan tests muy duros, sobre todo la Copa Calcuta en Londres. Con jugadores como Stuart Hogg invocando a Gavin Hastings puede pasar de todo. Escocia ha vuelto.