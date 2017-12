La Justicia marca la campaña electoral

Comienza la campaña catalana con una situación insólita: dos de los candidatos, y no precisamente irrelevantes, no podrán participar de forma directa. La Justicia ha dejado notar su presencia y mientras Puigdemont continúa en Bruselas temiendo la extradición -se decidirá el día 14- Junqueras sigue en prisión preventiva no se sabe por cuánto tiempo.

Se ha incrustado también el CIS en la lucha electoral, con un sondeo que cambia todo lo previsto hasta ahora, con el voto constitucionalista por encima del independentista. Mejor tomarlo con escepticismo porque en un escenario nunca visto no es fácil adivinar cómo se moverá el voto; pero, también, porque es complicado saber si el hecho de que Puigdemont disfrute de libertad en Bélgica mientras Junqueras continúa en prisión en Estremera, puede provocar un trasvase de votos de PDeCAT hacia ERC. Las relaciones entre los dos iban mal desde antes incluso de la DUI, pero ahora afirman en Esquerra que la cosa no tiene arreglo.

Es una gran noticia el subidón de los constitucionalistas con Arrimadas como figura en alza. Que se ande con cuidado Rivera, porque su afán de protagonismo hace un flaco favor a Arrimadas. No es fácil que pueda ser presidenta; Rivera provoca un gran rechazo a socialistas y populares por sus ganas de protagonismo y su nulo afán de asumir responsabilidades. Eso perjudica a una Arrimadas bien vista en el PP y el PSC. Según el CIS, los independentistas pierden la mayoría absoluta, pero no la logran los constitucionalistas, así que es complicado hacer cábalas sobre qué combinación va a salir triunfadora.

El juez Llarena ha encumbrado a Junqueras al mantenerlo en prisión, lo convierte en más héroe. Su sustituta, Marta Rovira, no tiene la fuerza de Junqueras como candidata, ni su experiencia, ni su aureola política. Ha empezado la carrera. Hoy, el caballo en primera posición es Arrimadas, pero no significa que llegue como ganador a la meta: la Generalitat.