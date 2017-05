Juntos pero no revueltos

Conseguida la permanencia deportiva, es la hora de los despachos. Será ahí, en los del club, en los del Ayuntamiento y en los de Hacienda, donde se vaya perfilando el Recreativo de la temporada que viene. Se avecinan tiempos de muchos dimes y diretes, momentos de nervios y de necesidad con fecha de caducidad. Y mientras, la afición debe ser consciente de cómo y dónde ha de situarse en los trámites de venta y gestión del club.

Desafortunadamente, son muchos millones de euros los que necesita el Recre para salir adelante. Y aunque los onubenses dieron un ejemplo el pasado año para dar aire y esperanza al Decano, hay que ser conscientes de que no es suficiente. Lo hecho, bien hecho está. Y es la hora de que otros muevan la ficha necesaria.

Por eso, todos los movimientos unilaterales que se lleven a cabo con intención de participar del futuro del club han de tomarse desde la prudencia. Una virtud, el ser prudentes, que suele llevar a buen puerto cualquier proyecto que se precie. Es por ello que me parece un error de base tomar el nombre de la campaña Líberos del Decano para constituir una asociación sin que cuente con el apoyo tácito y explícito de alguna de las patas que lo movieron públicamente. Seguro que la buena intención de esta iniciativa es la de sumar los esfuerzos de todas las personas que aportaron su grano de arena en la campaña de salvación de cara al mañana. Pero, hablando de Líberos del Decano, también estoy convencido de que ese paso lo han de dar en consenso todos sus promotores o de nada valdrá.

No es el momento de las desuniones ni de las medallas ni de pasar las facturas pendientes porque, desafortunadamente, no las podemos pagar los recreativistas. Pensar otra cosa, hoy en día es una quimera. Juntos sí, pero no revueltos.