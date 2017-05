Jesús Vázquez: la huella del eterno capitán

Aunque se va, no se va. Aunque se va, no se ausenta…" Así reza una versión libre de aquel fandango que hiciera famoso Paco Isidro. Y así pasó el domingo cuando Jesús Vázquez anunció la retirada. Él, el eterno capitán del Decano, nunca necesito decir "yo soy" porque todos nos encargamos de decirle "tú eres"; como dictara Paco Toronjo. Se fue rezumando pureza recreativista y en su casa, "porque nunca está mejor el árbol que en tierra donde se cría", leyenda de aquel fandango de Antonio Rengel. Jesús Vázquez deja una huella tan grande para los recreativistas como es el legado que dejaron los tres maestros del flamenco que hoy me dan el tono necesario para comenzar a glosar la figura de un gran hombre.

324 partidos vistió la camiseta del Real Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. El qué más veces lo hizo en los 127 años de historia del club más antiguo del país. Y el que formó parte del equipo que más alegrías dio a la afición albiazul, y del que fue capitán dentro y fuera del campo. Porque más allá de las cifras, de las alineaciones y de los goles, Jesús Vázquez forma parte del argumentario de razones que explican porqué somos del Recre.

El 10 a la espalda. El 10 en la vida. El 10 en corazón y en el sentimiento. El 10 en las formas para quedarse y para irse. El 10 de los cracks y el 10 de nuestros ídolos y el de nuestros hijos. El 10 de la exigencia y de la ilusión por seguir aportando. El 10 que puso a todos de acuerdo. Y el 10 que lo seguirá siendo en la vida, allá donde esté.

Un Recre grande no debería dejar marchar a hombres como Vázquez… al que veremos un día dirigir al Decano desde el banquillo como lo hizo sobre el césped, porque tiene todas las cualidades para ser un gran entrenador; energía, confianza y conocimiento.

Jesús Vázquez, gracias. Dejaste huella, como lo deja un buen fandango de Santa Olalla.