Infraestructuras, ¿llegó el momento?

Sabido es por todos que Huelva sigue siendo una provincia olvidada en todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado y en los autonómicos, aunque haya quienes quieran defender lo indefendible dependiendo de quien se trate.

¿Ha llegado el momento? Viendo los periódicos estos últimos días, con comparecencias compartidas, con notas de prensa al rebufo, y con declaraciones extemporáneas habituales, me pregunto qué ha cambiado. Tal vez el simple sonido de campanas sobre el posible adelanto electoral andaluz hace que los primeros espadas vuelvan al ataque con las infraestructuras. Parece que ha llegado el momento, o al menos eso le parece a algunos.

Personalmente yo creo que no, que el momento ha sido siempre. Huelva lo ha necesitado siempre, gobierne quien gobierne, sea donde sea, aunque para otros las siglas de sus partidos y sus irresponsabilidades de gobierno les hayan obligado a mirar para otro lado , o simplemente a olvidarse de su tierra. Unos han intentado dinamitar la Agrupación de Interés por las Infraestructuras. Otros la mantienen con vida pero con respiración asistida. Y ahora los nuevos superhéroes quieren estar, pero no... pero sí...no sé... dependo de lo que me digan de arriba... bueno, ya. Ahora prefieren constituir ellos una nueva plataforma porque son "los únicos capaces de catalizar el diálogo (sic)".

Penoso...y mientras los onubenses nos encontramos con noticias como la del pasado 12 de febrero en la que leemos que el Gobierno, ese mismo Gobierno, a través de su Ministerio de Fomento invertirá 1.929 millones de euros en ampliar los aeropuertos de Barcelona y Girona, y promete el ministro Íñigo de la Serna la conexión mediante alta velocidad.

Con respecto a las infraestructuras hidráulicas otro cantar, o mejor dicho, el mismo. El Gobierno andaluz anuncia 36 millones de euros para la provincia de Sevilla, frente a los ridículos 100.000 euros para el estudio del túnel de San Silvestre en la provincia de Huelva (algunos osados incluso han sacado pecho con esto). La pregunta no sé si es ¿qué le hemos hecho nosotros, los onubenses, a los distintos gobiernos?, o, ¿qué no le hemos hecho? Quizás quedara una tercera pregunta y expiar culpas, ¿quién pelea por nosotros más allá de la Palma?.

No se puede reclamar una voz única para exigir las mejoras de nuestras infraestructuras y bombardear las iniciativas del resto. Déjense de siglas, déjense de personalismos, no vendan a los onubeses por un rédito electoral, y menos personal, que por mantener posiciones y sillones aquí en Huelva hemos visto de todo, y lo seguimos viendo. Reclamar y exigir para que Huelva avance no debe tener colores. Piensen de verdad que lo que sus "supuestos jefes" les indican desde Madrid o Sevilla no puede ir en contra de sus verdaderos jefes, los votantes de Huelva. Nadie nos puede exigir ir en contra de los intereses de Huelva. Ni aquí, ni en Pekín. Pero como muchos sabemos, los hay que tienen puestas sus miras en otras cotas personales a costa de vendernos.

Creo que es la hora de reclamar en la calle. De apoyar a la agrupación existente y dejarnos de nuevos experimentos, pero todos a una. Partidos nacionales, no le tengáis miedo a uniros en las mismas reivindicaciones. Los votantes no somos tontos, y cada uno obtendrá lícitamente sus réditos, pero no a costa de vendernos por vuestra lúa corporativa. Hemos visto ejemplos claros en los meses pasados. Tuve la osadía de en pleno calentamiento por el caso Majarabique presentar una moción que se convirtió en una declaración institucional de apoyo sin fisuras al Puerto de Huelva, mientras otros planteaban que la autoridad onubense debiera ceder ante la provincia vecina. Ellos lo llamaban, "buscar confluencias y sinergias para compartir espacios". Por suerte ya han cambiado el paso.

Estos vaivenes que aparentemente no tienen mayor relevancia viniendo de quien viene, es otra muestra de que piensan más en siglas que en los verdaderos intereses de nuestra provincia. Hay temas en los que no podemos flaquear ni mostrar fisuras. Tenemos que pelear por lo que es justo, por lo que nos corresponde, de una forma inequívoca y unida.

No entreguen las posibilidades de Huelva a cambio de quedar bien con sus superiores, los que ponen y quitan listas. Recuerden que los únicos superiores son los ciudadanos, y que el único fin debe ser que Huelva avance.