Información

Es en esta época, final de temporada, en la que se deciden cosas que se han peleado en los campos durante el crudo invierno y sólo quedan los mejores y el calor de la primavera acompaña. Una época durante la que muchos se acercan a ver el desenlace de deportes que no son el fútbol. Es época esta de épica brillante, perdiéndose en la oscuridad de noviembre o enero el tenue brillo del juego que nos gusta a los iniciados. Aun así, por si el lector no está al día, aprovecharé esta columna para que conozca lo que unos y otros se juegan -nos jugamos- en la recta final de ligas, torneos y decisiones en despachos. Por un lado el Ciencias de Sevilla se juega en Burgos el ascenso a la máxima categoría. El máximo exponente del rugby andaluz se ha plantado en la final y afronta el partido de vuelta con dos puntos de desventaja. Nos podrían acercar a una hora escasa el mejor rugby nacional. Suerte desde Huelva. Por otro lado, las chicas de las Cocodrilas, equipo femenino de rugby en el que juega más de una chica onubense o relacionada con Huelva, juega la final de su categoría en campo neutral en una semana para conseguir el ascenso a la máxima categoría. Han derrotado en semifinales con mucha diferencia a las muchachas de La Única Rugby Taldea de Pamplona y ahora se enfrentan al Rugby El Salvador de Valladolid. El Tartessos y el HRU de Huelva terminaron sus respectivas competiciones de XV, consiguiendo los primeros llegar a las semifinales y quedarse a las puertas de conseguir el ascenso; Almería fue un mazazo para los Linces. Es posible que el año que viene tengamos derbi onubense en un partido oficial. Crece el rugby en la ciudad. La selección española está a la espera de la decisión de World Rugby sobre el lío de la clasificación para el Mundial de Japón; la decisión está en manos de tres jueces sin piedad; ojalá se nos haga justicia. Ahora se acercan los torneos amateurs de rugby a siete (el olímpico) y el rugby playa veraniego. Cuando llegue la hora hablaremos de Punta Umbría y su torneo. Esto no para.