Ilusión y susto

Entre la ilusión y el susto. Así me encuentro en estos días en que las buenas noticias se atisban en el Recreativo de Huelva sin que haya sobre la mesa nada decidido. El camino, según cuentan las crónicas, es positivo. En lo deportivo se ha conseguido ganar un partido. En lo económico se ha producido otro encuentro con Hacienda. Hasta ahí todo bien.

Sin embargo, el optimismo que se palpa entre gran parte de la afición me parece poco adecuado en la situación actual del club Decano. Volver a la senda del triunfo es cuestión de ir sumando de tres en tres en más de una jornada y no será fácil. Tengo ilusión porque creo que la dinámica va a cambiar, pero el susto se me queda en el cuerpo cuando veo que las carencias actuales son enormes. Por eso entiendo que no debe haber confianzas ni dentro ni fuera del Recre para tranquilidad de todos.

En el apartado económico nada parece del todo claro. El paso que ha dado el Ayuntamiento de Huelva, entrando en el consejo de administración del Decano es una gran carta en la complicada partida que se juega con Hacienda. La reunión de ayer, los pasos dados, me hacen albergar ilusión por ver que un día se desbloqueen las cuentas. Pero sigo con el susto en el cuerpo porque, de fallar esta carta, veo complicada la situación del Recreativo si no hay quien ponga mucho dinero sobre la mesa.

Lo único cierto, por lo que sé mientras escribo este artículo, es que el Recre juega el domingo contra el Sanluqueño y que se está preparando el pliego de condiciones de venta del club. De si ambas cuestiones llegan a buen término depende que la ilusión disipe todo susto. Pero mientras, creo que hay que seguir alerta y apoyar dentro y fuera del campo a quienes trabajan día a día por salvar al equipo más antiguo de España.