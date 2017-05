Huelva, Huelva, Huelva

Tres veces Huelva y podríamos sumar algunas más. He escrito aquí la necesidad de elaborar un Plan Integral de Deporte. Vuelvo al tema porque esta bendita provincia no cesa de parir campeones, a título individual y colectivo y la pregunta surge por sí sola. ¿Qué sería de Huelva si tuviese un plan? Carolina Marín, Emilio Martín, IES La Orden de bádminton, Marta Garrido, CB Conquero, Sporting Cajasol de Huelva y lo que te rondaré, morena.

Llegados todos ellos al punto de ganar Mundiales, ligas, Europeos, copas de España o medallas olímpicas, nos percatamos de que la pena sigue siendo la misma con el agravante de que no hemos aprendido nada, para desasosiego de todos los campeones que ponen a esta capital y provincia justo al lado del Olimpo donde residen los dioses. Y nada. Otra vez a la pena de rogar ayuda y apoyos que no llegan y que dejan los logros deportivos en la más absoluta miseria.

Va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre y al que le dé que perdone. Menos fotos y más acción. Esta Huelva eterna se sigue moviendo a golpe de impulsos. Nada tiene previsto. Ni tan siquiera un plan mínimo. No sé quién tiene que tomar la iniciativa. Pero que la tome alguien. No puede ser que se deje todo a ver si llueve o escampa. No puede ser que Huelva siga a la cola de instalaciones deportivas. No se puede admitir que no haya un Plan Integral de Deporte para sostener a los que enarbolan la bandera de esta tierra.

Seguramente los propios deportistas son los que han puesto en conocimiento de las instituciones las necesidades. Pero hasta el momento no hay respuesta tangible. Esa es la cruda realidad. Cualquiera no puede ser concejal de Deportes como no puede ser cualquiera concejal de Agricultura, Infraestructura, Seguridad o de lo que sea. Hay que tener un conocimiento básico y hay que ser leal con la población y con las necesidades.

Luego nos ponemos en la foto y sonreímos. Y si te he visto no me acuerdo. No hay nada mejor que venda una marca que a través del deporte. Hagan una encuesta y lo comprobarán. Y seguimos en la pena. A pesar de tantos y tantos logros. Esta no es la Huelva que queremos. A ver si alguien se percata de ello.