Huelva necesita al rugby

No es un simple divertimento. Se trata de una herramienta muy potente para la educación de niños y jóvenes. En el siglo XIX lo detectaron los profesores de las universidades y escuelas británicas, que rescataron de las calles de pueblos y ciudades al futbol y al rugby -aun hermanos siameses en aquella época de barro y caos- para introducirlos en las aulas de Oxford, Cambridge o Eton, asearlos mediante la creación de códigos y reglas, y extraerles todo el jugo a las normas no escritas que sirven para ejercitar la parte más importante del cuerpo de un jugador, su cerebro. El rugby aún mantiene aquella filosofía, y es que esta emana desde el juego hacia las personas, y no al revés. El rugby crea personas de carácter sólido, con un sentido del grupo y del trabajo en equipo desbordante, con una capacidad enorme de ver en frente, en cualquier aspecto de la vida, a adversarios y no a enemigos -cosa que te hace ver el mundo con más optimismo y que anula la maldad en contra- el rugby es una fábrica de adultos que no se esconden, que aceptan con mesura y generosidad la victoria, y con dignidad y propósito de enmienda la derrota. Y esto es importante tenerlo en Huelva. Solo un paso, grande pero uno, le falta al Club de Rugby Tartessos para afianzar esos valores en la ciudad. Una casa estable. Ya posee una estructura de veteranos solidarios y dispuestos a ayudar, un equipo senior que sabe de qué va esto, y unas categorías inferiores que hacen vislumbrar un horizonte muy interesante. Ahora el Tartessos necesita una casa, un punto de encuentro, un centro geográfico donde practicar este deporte, entrenar en las dimensiones adecuadas y donde organizar todas las actividades de formación de personas que van adosadas al juego. Un proyecto a medio plazo. Un terreno, y un club de rugby con un objetivo que cumplir. La idea ya ronda las cabezas de los que comandan la nave. La tarea será compleja, pero son un club de rugby. Lo conseguirán.