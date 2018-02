El Recreativo de Huelva se la juega en las distancias cortas. Todo lo que se haga hoy va a redundar en mejorar el futuro del club. Y cuanto antes se haga, será mejor. El día a día es el que construye o destruye un proyecto. Nunca se alcanzó un mañana sin un plan que organice el ahora. No vaya a ser que el bosque sea tan frondoso, como tierra prometida o jardín del Edén, que nos olvidemos de que está formado árbol a árbol.

La percepción de la importancia de los problemas en el Recreativo de Huelva es mayor cuanto más alejados y gigantes se ven. Y nada más alejado de la realidad. Los problemas del Decano no son menos importantes porque tengan una solución más sencilla. Mal nos iría si creemos que sólo con cantidades millonarias, necesarias en este momento, todo queda zanjado.

Miramos el futuro y nos encandilamos con las soluciones drásticas y definitivas, y podemos pensar que todo está hecho. Ningún gesto, por valiente y arriesgado que sea, es definitivo si no hay un diseño que levante sus cimientos. Porque podemos caer en la hipermetropía recreativista.

La decisión que va a tomar el Ayuntamiento de Huelva (para levantar el embargo que pesa sobre el club por parte de Hacienda desde hace años) es de un calado muy importante. Mucho más difícil de lo que podemos pensar. Pero es una medida para comenzar a crecer, nada estará hecho si los recreativistas no nos damos cuenta de esto. No vaya a ser que los 7,3 millones nos deslumbren tanto que no veamos lo que ocurre a un palmo de nuestras narices.