Guardianes de una humilde leyenda

No parece que sea fácil acabar con el legado, la historia, el sentimiento, la seña de identidad y el valor del Real Club Recreativo. Si, tras todo lo vivido y pasado, el equipo más antiguo del país sigue en pie, hay esperanza. Detrás de la permanencia hay una afición que representa en gran medida el sentir de una tierra. No todos los onubenses son recreativistas pero sí todos los aficionados del Recre son parte esencial de Huelva. Una representatividad que va más allá de lo deportivo. Es el eslabón que mantiene unido el corazón de este club al pasado, presente y futuro de la ciudad.

Nada sería posible si la leyenda no se mantuviera en pie. Esa historia humilde de abuelos y padres que acudían al Velódromo o vestían la azul y blanca desteñida tras balones de cuero gastado. No es la del Recreativo una odisea de gestas, ni de títulos, ni de grandes fastos de trascendencia universal. No nos hace falta.

Ser del Recreativo es ser diferente. Quienes se han impregnado de la esencia auténtica de su legado inglés, de su contacto con la tierra, de su alma… lo saben bien. El Recre es de todos, es la herencia que da personalidad a la ciudad. Aunque aún no haya habido nadie que haya expuesto ese carácter sin complejos. La temporada pasada ha sido un desastre. Sólo lo salvó el valor que implica ser del Recreativo. Gracias a quienes estuvieron, otra vez, para ayudar desde los despachos, desde el césped y desde la grada.

Ser recreativista es un gran orgullo, pero es más una responsabilidad. Presumir de decanato, creernos extraordinarios por el legado, vivir en los recuerdos de la efímera gloria… está muy bien. Pero es mucho más importante sentirnos guardianes de su humilde leyenda y velar por su continuidad. Y, afortunadamente, aún se cuentan por miles quienes así lo piensan. Ese es el mayor activo del Decano porque siempre perdurarán. Y a esos, nadie los va a engañar.