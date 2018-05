Grito soñador: ¡que el Decano sea de Huelva!

Otro año más el futuro del Decano está sub judice y sin celebrar la junta general de accionistas para regularizar las cuentas de los últimos ejercicios en el registro. Nuevos tiempos, vicios viejos. Y le espera su vuelta al escaparate con su triturado patrimonio al servicio del concurso público buscando un propietario honrado y cabal, que asuma sus deudas y sus compromisos de pagos, que no desconfíe del estatus en la casilla de salida de un Eurosamop arropado por un contrato largo de inquilino, sin conocerse las estipulaciones del mismo si resulta ganador otro aspirante capaz de acometer una empresa en riesgos, todavía atractiva como la partida de nacimiento del fútbol español.

Hay algo inevitable, el Decano tiene poder y máximo respeto: te guste o no el fútbol, como una cuestión opinable sujeta a discusión en defensa de la lista de los pros y los contras. Que no es lo mismo estar dentro que en la oposición. A mí no me convencen por razones éticas el manoseo de la política, ni el politiqueo, ni esos presuntos aprendices que comen del cuento y lo tienen de profesión indefinida como herencia de por vida, pero tengo que convivir con esta desgracia.

La bandera del Recreativo ocupa más espacio que todos los llenos del Nuevo Colombino. Nadie en Huelva o de Huelva apuesta por su futuro, no encuentra ese amor que merece su vasta historia. Su transformación por Ley en SAD resultó un fiasco: adquisición de sólo el 2,62 % de acciones y Huelva Deporte se quedó con el 97,38 % del capital social. Luego, desierta la ampliación de 5 millones de euros llegó el concurso de acreedores. Y con el concurso público posterior, ni indicios de interés onubense, que verificó la humillación con Gildoy España, que cohabitaba de oyente interesado. ¡Que el próximo dueño sea de Huelva! Grito de promoción que suspiran el recreativismo y los onubenses. ¿Dónde están los millones? Como soñar no cuesta nada.