Ganarse el respeto

El pasado domingo, tras el partido ante el Cartagena, el entrenador albiazul reclamaba más respeto al Recreativo y a su afición. Y lo hacía tras sufrir un mal arbitraje y perder en casa ante el líder de la categoría. Una derrota que venía a ahondar en la mala dinámica deportiva por la que pasa ahora el equipo.

El Recreativo es un club referente e histórico. Nadie lo pone en duda. Pero hay que recordar que el respeto comienza a ganarse por uno mismo, con nuestras decisiones y comportamientos. Y el Decano, desde hace mucho tiempo, se falta al respeto continuamente.

La institución sigue luchando contra corriente por sobrevivir. Y lo hace hasta un límite en que la insostenibilidad le hace cometer errores por doquier, endosándoles la falta de cumplimiento a quienes dan la cara, ante los jugadores, la cantera, el personal, proveedores, clientes y afición.

El Recre se falta al respeto cuando lleva cuatro meses sin cobrar ni un euro por ver sus partidos. No hay que olvidar una máxima de psicología-financiera que dice que lo que no cuesta nada, tampoco lo vale. El Recre se falta al respeto cuando sigue acumulando deudas con su personal, que tienen el derecho a cobrar por lo trabajado. El Recre se falta al respeto cuando sigue sin dotar del material necesario y comprometido con la cantera, semilla del futuro recreativismo. El Recre se falta al respeto cuando sigue acumulando intereses de demora, día a día, por no pagar sus deudas con la Agencia Tributaria.

El Decano, como empresa, está lejos de ser modélica. Sus circunstancias así lo obligan si no se quiere echar el cerrojazo y seguir esperando una solución a su lastre económico. Es lo que hay. Los recreativistas lo aguantamos con paciencia e infinito amor propio. Y lo perdonamos todo… Pero mientras estemos como estamos, ganarnos el respeto de aquellos que no tienen nuestro sentimiento albiazul será complicado. Y miedo me da…