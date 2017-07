Flamenco irreductible

Como cada año por estas fechas, las peñas ultiman sus preparativos, los grandes eventos se visten de gala, y los ayuntamientos ofrecen acomodo en sus programaciones a espectáculos de corte flamenco.

Pese al auge y 'revolución' que supuso para el panorama nacional la llegada del llamado nuevo flamenco, uno tiene la sensación de que el esfuerzo ha sido estéril, el acercamiento bastante fugaz, y la capacidad de arrastre de esta música de raíz (en el fondo se trata de eso) de una futilidad casi inexplicable, sobre todo si tenemos en cuenta la repercusión alcanzada en los últimos tiempos por géneros colindantes al rock, tanto a este como al otro lado del charco. Quiero pensar que todo está relacionado con esa especie de ceremonia necesaria que envuelve al hecho flamenco en sí. Los silencios, el recogimiento y el matiz forman parte irrenunciable del género, y supongo que en esas siguen peleando en Mairena, Montilla, La Unión o Lebrija.

A pesar de todo, hay una cosa de la que no me cabe la menor duda. Y es que una vez que te pica el bichito del flamenco, la enfermedad ya no se cura fácilmente. Tiemblo al pensar qué hubiese sido en nuestros días del arte de El Planeta, si el Príncipe de los gitanos hubiese seguido vivo y en plenitud de facultades.

Para regocijo tanto de principiantes como de veteranos en estas lides, reseñemos a continuación lo más destacado que nos espera en Huelva y su provincia durante las próximas semanas en cuanto a cante, guitarra y baile.

Para evento grande en nuestra geografía, sin duda el Festival de Cante Flamenco de Moguer. Tal vez junto al de Punta Umbría, el más importante de la provincia, que remató la Semana Flamenca moguereña el pasado sábado en su 43 edición con Kiki Morente como figura mediática, acompañado a la guitarra por David Carmona. Como artista importante estuvo Israel Fernández, joven cantaor avezado en múltiples escenarios, tanto delante como detrás, con un álbum que aconsejamos rescatar, con el título Con hilo de oro fino. El cartel se completó con Manuel Lombo al cante, las guitarras de Rafael Rodríguez y Yoni Giménez, y el grupo de Alba Heredia al baile.

Plato fuerte el que tendremos también el 28 de julio en Trigueros, tanto por la calidad y cariño que destilan su persona y su cante, como por tratarse de la vuelta a los escenarios onubenses en su formato de figura flamenca. Últimamente alternando sus apariciones cantaoras con las del espectáculo Tempo Rubato, Martín simultáneo escenarios y ambiente flamenco en sus inicios con Poveda, en una época en la que se vivía una presunta emergencia joven catalana. El futuro fue dispar para la barcelonesa, tal vez por la dispersión de su propio trabajo (boleros, canción melódica, etc.), tal vez por su propia personalidad. No hay que perdérsela, además, en un escenario tan cercano y hermoso como el Centro Harina de otro Costal, santo y seña de la cultura triguereña.

Otro de los ciclos que lucen en nuestro verano es el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, que el 29 de julio propiciará una retrospección al sigo XIX, el origen del cante y su evolución hasta nuestros días, a través de los café-cantantes, la ópera flamenca, etc., de la mano del espectáculo ...Aquel Silverio, del Ballet Flamenco de Andalucía. El patio de armas del Castillo de los Guzmán también acogerá el 19 de agosto al Teatro La Cuadra con Quejío, original de Salvador Távora y todo un clásico de la danza flamenca que en estos días cumple 45 años.

Nuestro Jeromo Segura estará el 22 de julio en el Club Juvenil de El Cerro de Andévalo presentando Romances de Alosno con artistas invitadas, y el viernes 24, Villanueva de los Castillejos vivirá su IX Paletilla Flamenca, una extensa velada con el cante de Paco Jiménez, Samuel González, Rafael González, Ana Lorenzo, Ana Mochón y Cristina Soler, y las guitarras de Diego Yáñez, Benito Bernal y Daniel Valseca, amén del Cuadro de baile de José Viñas y Elena Ollero. Vaya nuestra enhorabuena por delante a la Asociación Musical y Cultural Uá-Vudevá, que se encarga de la organización.

Otro clásico veraniego es el Certamen Nacional de Fandangos Paco Toronjo de Alosno, todo un evento temático con multitud de actos entre el 21 y 29 de julio, que dará fin el sábado 29 con la Gran Final.

No se nos olvida el que probablemente sea el decano de los festivales. Con cuarenta ediciones a sus espaldas y una historia que merece ser escrita, el Rumbo al Mar de Punta Umbría tendrá lugar el sábado 22 de julio.