Es como si el equipo, la plantilla al completo se hubiera percatado de la responsabilidad que le acompaña. Después de cerrarse el mercado de invierno y saber que no iba a venir nadie, los futbolistas del Decano han dado un paso al frente y habrá que medir la profundidad del mismo. Sin ir más lejos, este domingo en Jumilla.

No es que hayan mejorado de la noche a la mañana sus prestaciones. No se trata de pensar que por arte de magia hayan adquirido la técnica que antes no aparecía. Son los mismos. Pero diferentes a la vez. Es lo que tiene cuando tu alma gana la pausa y te quedas en la tranquilidad. "Voy a demostrar que soy más jugador de lo que muchos dicen", habrá pensado más de uno para sus adentros. Hay veces, sobre todo en fútbol, que la espesura te invade y pareces peor de lo que realmente eres. He escrito aquí que algunos futbolistas parecían idiotas -entiéndanlo por el buen sentido- en comparación a lo que habían demostrado en otros equipos anteriormente. Los problemas del Recreativo lo han invadido todo. Y ahí ha podido estar una de las claves.

Dentro de las innumerables carencias que tiene la actual plantilla, falta de efectivos en algunos puestos y falta de calidad en otros, por lo que he visto hasta el momento en la Liga, no tendría que ir tan abajo. Eso lo tengo medianamente claro. Pero tampoco para aspirar a grandilocuencias. Eso también está claro.

Así que hecho el resumen y puestos en la sinceridad, lo único que queda es exprimirse al máximo y que cada uno dé lo mejor de sí aunque tengan que descubrirse músculos o virtudes que hasta ahora desconocían. "Cada hombre tiene su peoná", dice un amigo mío. Pero nunca es tarde para aspirar a superarse. Si luego no se logra, al menos eso alcanzará para no parecer menos de lo que realmente son.

Enfermería o puerta grande. Este reto merece la apuesta máxima. Las medias tintas o medias verdades no llevará al Recre más que a posicionarse en la más absoluta mediocridad. Y estoy convencido de que los jugadores no desean eso. Romped techos y conformismo. Nunca se sabe dónde puede estar el tope de un hombre. La historia reconocerá vuestra valentía. De los cobardes no se acordará nadie.