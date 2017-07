Eligiendo la aventura

Cuando era pequeño sentía predilección por unos libros que, al final de cada capítulo, ofrecían la posibilidad de que el propio lector decidiera entre dos o tres opciones para que él mismo se inclinara por continuar la historia en el sentido que más le gustara; Elige tu propia aventura, se llamaba esa colección. Lo bien que nos hubiera venido algo similar en la vida real y que, en ciertos momentos, al recreativismo se le hubiera cuestionado cosas como '¿Os gustaría seguir con Sergi o lo destituiríais antes de tirar por la borda un ascenso?', '¿Volveríais a fichar a Braulio o le daríais la oportunidad a Naranjo?', '¿Concederíais la dirección deportiva a Iturbe o preferirías a un mono con dos pistolas?' o '¿De qué forma os apetecería darle las gracias al que ideó aquella ridícula camisetita de lunares?'. Lástima que no haya sido posible.

Juanma López (que algún día vendrá a decir algo, ¿no?) y Dogma Abogados están -con papá Ayuntamiento detrás y con un consejo entre Pinto y Valdemoro-, en ese momento en el que deben elegir por dónde quieren que vaya su aventura en el Decano. A uno le parece muy chocante que once días después de hacerse con "la dirección deportiva y económica del Recreativo", y aunque alguna zona pantanosa parece asentarse, los seguidores del club más antiguo de España no hayan tenido, ni siquiera, un saludo público y cordial de quienes soltaron la pasta el 30 de junio y estarán, según parece, diez años con nosotros. ¿No se merece la afición albiazul, después de todo lo que ha hecho y soportado, un mensaje lo más claro y nítido posible de los nuevos? Ojo, que nadie dice que no estén trabajando (y supongo que mucho) en la sombra, pero entiendo que los que llevan meses y meses aguantando penas y manteniendo vivo el corazón del Recre con mucho esfuerzo se merecen mucha más atención y delicadeza. Ansioso por conocer hasta la última coma del contrato firmado entre el Consistorio y los nuevos inquilinos (¿?) espero que el propietario y los gestores no se decidan por vivir de espaldas a quienes más les importa esto; ninguna empresa se puede gobernar de cara a la galería ni a golpe de redes sociales; un club de fútbol por supuesto que tampoco, pero las formas importan… que a la hora de pedir bien que nadie tiene reparos para salir en todas las ruedas de prensa que hagan falta.