El Decano, subordinado a un alquiler sui generis

De un fiasco de venta del 90% de sus acciones a la concesión de alquiler durante una década de su gestión económica-administrativa a un grupo "inversor español" con la cabeza visible de Juanma López. El Sr. alcalde no especificó el título del salvador in extremis, ¿Acaso Doyent Sports Investments? ¿Assets 4 Sports, su filial en España con aportaciones de Doyent Group? De la exclusión del único ofertante panameño, Moody Investments, que levantó sospechas por su origen y un alivio al no cumplir lo básico del pliego, hasta fomentarse un plan B paralelo al plan A en su fase de exigencia de 10,4 millones de euros, que según se desprende de las palabras del regidor municipal, es como si estuviera casi negociado este SOS con la organización de Juanma López y Dogma Abogados.

Este Decano agónico, una de las pocas señas de identidad de Huelva, también pionero en el deporte de un país todavía llamado España como Bien de Interés Cultural como autodefensa de salvación y justificación de su expropiación, ahora presume de un insólito caso compartido de una SAD ruinosa, con sus empleados desolados, discriminados y pisoteados sus derechos merced a un patrón embaucador e incumplidor de acuerdos, prisionero de sus promesas y de sus improvisaciones al límite.

El recreativismo -al margen del Trust y Federación de Peñas- se hará preguntas con interrogantes. Si el Decano mantiene su consejo nombrado por su junta general de accionistas, que asume la responsabilidad de sus propias deudas y seguirá en venta porque no existe otra alternativa viable, ¿qué ganancias prevé este grupo "inversor español" con su apuesta de gestión entregando 840.000 eueros y las cantidades que le espera durante 10 años? ¿una obra de caridad y misericordia? ¿qué hay en el trasfondo de la negociación si el club se vende antes y no es al salvador actual? Frente a este desafío, siempre de eterno peligro, sólo esperamos bienaventuranzas.