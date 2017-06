El Decano, una cátedra de economía y fútbol

El Recreativo es una Universidad donde se accede a las cátedras de economía y de fútbol. Y Moody Investments oposita a una institución de enseñanza superior para obtener la calificación "cum laude" como tesis doctoral. Una semana pendiente del examinador y si pasa la prueba teórica dispondrá de horas para justificar en la práctica su alto nivel de exigencia. El presente del Decano se despejará si el ofertante ratifica su fortaleza económica y su proyecto deportivo. Sería como liberarse tras un temporal inmerso en tiempos revueltos. Y es que su sino en las fases claves de su historia no cambia: siempre está pendiente del día "D" y la hora "H" de un dictamen con ultimátum.

La vida del Decano sigue llena de sobresaltos y riesgos de poner a prueba el corazón encogido del recreativismo. El Ayuntamiento confía tanto en la profundidad de su pliego de condiciones, que se ajustó en el tiempo límite para apurar hasta el último minuto. El deseo es que el buen entendimiento entre el patrón sin recursos económicos y Moody Investments garanticen el proceso de transacción. Pero, no siempre se encuentra lo que se está buscando a contrarreloj.

El Ayuntamiento tendría sus motivos no explicables, pero la salida del concurso público se retrasó en exceso con situación de SOS. Y como un postulado de la Ley de Murphy: "Todo lleva más tiempo que todo el tiempo que uno tiene disponible". El peligro de no aparecer ninguna oferta o que surgieran discrepancias no subsanables en la valoración del ofertante, sin días para la legalidad de un procedimiento negociado. Y lo peor: que el vigente patrón se mantenga por su falta de liquidez (por desgracia demostrado) y no digamos de un presupuesto raquítico para evitar la Tercera, tras dos años viendo el abismo. Normal que tras acumular tantos desengaños desde la expropiación, la afición, los profesionales y los empleados sufran los efectos en sus estados de ánimos.