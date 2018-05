Dar la cara por y para el Recre

El Recreativo de Huelva, como entidad, y los recreativistas, como guardianes de un legado, necesitan conocer lo antes posible el plan que hay sobre la mesa para la temporada que viene. En el fútbol, habitualmente no hay tiempo para poder descansar si las cosas no se han hecho bien. Por eso el Decano, tal y como está, no se puede permitir el lujo de seguir en la inopia deportiva. Son miles los onubenses que han vuelto a responder a la llamada de su equipo. Y son esos mismos miles los que merecen que, de una vez por todas, se les tenga al día del proyecto futuro del Recre. Ya es hora de que los gestores, con Juanma López a la cabeza, salgan a la palestra y empiecen a comunicar sus ideas.

Conseguida la permanencia, no creo que haya que dejar que el barco siga yendo a la deriva o que mantenga una derrota indescifrable o desconocida por los recreativistas. Esta afición, castigada hasta el último minuto, y es literal, no lo merece.

El plan A, el plan B y hasta el plan C tienen que explicarse con detalle. Así se hizo cuando el Recre consiguió firmar el convenio singular con la Agencia Tributaria. Y la afición lo agradeció. Todos ganamos. Y ahora sabemos cuál es la limitación y la prioridad.

¿Dónde está el proyecto deportivo? ¿Qué primera plantilla puede tener el Recre, qué perfil de entrenador, qué tiempo para trabajar? ¿Qué apoyo tendrá la cantera? ¿Qué pasará con la Escuela, con los niños, con la promoción de las señas de identidad del Decano? No es agonía comenzar a preguntar por todo esto a falta de una jornada para el final de la Liga, es una necesidad. Todo lo pasado, pasado está. Pero no debemos volver a tropezar con la misma piedra.

El Recreativo de Huelva tiene razones suficientes para volver a renacer. Sólo hay que escuchar a la gente. Y nada mejor que plantar ya la semilla de la próxima temporada. Sin humos, sin medias verdades… dando la cara.