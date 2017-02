La peonza está desprovista de todo valor de diversión, pero es el mejor medio de comprender la cosmografía". Rousseau. Mis padres tenían una vieja versión amarillenta y polvorienta de El contrato socia". "Nosotros le decíamos que la peonza dormía cuando, girando vertiginosamente, parecía inmóvil..., pero se movía circularmente como el mismo cielo". Fernando Arrabal. Mi mejor amigo me regaló la obra La Cantante calva, que no es de Arrabal, pero me acabó llevando hasta él. Y los dos, Arrabal y Rousseau, a la peonza como metáfora de cómo funciona el mundo. Elementos simples de apariencia estática para comprender el universo. La peonza como símbolo del equilibrio que proporciona la rotación -esa que le falta a los hijos de Trappist- y como referencia. El pase largo en el rugby, ese en el que queda en suspenso la preciosa posesión; durante el que esta se arriesga para llegar a una puerta abierta, o incluso para crearla y abrirla. El oval dotado de rotación -spin- desprovisto de valor, duerme en el aire volando hacia atrás. Y este dormir, esta falta de valor, es lo que lo convierte en asible, le mantiene su forma conocida. Cuando vuela descontrolado se convierte en un orbital atómico, morfología indescifrable, incertidumbre. Pero con arte, muñeca y dedos se mantiene ovalado, y vuela hacia un receptor que sabe cómo tendrá que cogerlo. Cosmografía clara, posiciones fáciles de determinar, y todo el equipo orbita alrededor del bólido; lo que no es oval es cielo, y el cielo es ovalado. El pase, eso que ocurre en menos de un segundo y que deja la vida en suspenso; ese momento en el que fuerzas ajenas a ti mismo que juegas, mecanismos tan ensayados que parecen atávicos, te hacen viajar entorno a ese centro gravitatorio.

Las reglas del rugby, al contrario de lo que pudiera parecer para el no iniciado, obligan a soltar el balón. Son los derechos humanos del oval, la carta magna que le permite volar libre, rodar libre, y así desde el suelo o desde el aire manejar con su poder omnímodo todo lo que entra dentro de su campo gravitatorio.