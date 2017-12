Ayuden a crecer al Tartessos

El club de rugby Bifesa Tartessos de Huelva sigue creciendo. Deben sentirse orgullosos aquellos pioneros que se decidieron a salir del seno de la Universidad de Huelva para lanzarse a la aventura y al trabajo de fundar este club. Muchos años, muchos entrenamientos en parques, muchos partidos en campos de tierra, y un horizonte ambicioso siempre hacia el que dirigirse. El pasado forjó el carácter de este club y del rugby de Huelva que, a pesar de vivir en estos días una época casi ni soñada en los inicios, sigue creciendo más rápido de lo que las instituciones de nuestra ciudad y nuestra provincia son capaces de asimilar. Son tres los equipos de la cantera, con gente entrenada en la gestión de grupos y en la educación de chavales de todas las edades. El sub-18 está a punto de alimentar al primer equipo -y a la selección andaluza-, un equipo serio, competitivo, con la veteranía suficiente como para albergar a las nuevas incorporaciones y hacerlas crecer.

Los más pequeños (entre los 8 y los 16 años) empezaron a jugar casi al mismo tiempo que empezaban a andar. Recuerdo el día que el equipo sub-12, siempre bajo la mano diestra de Ricardo Zarso, nos enseñó todo el rugby que llevaba dentro. Ya no eran partidos caóticos, de la noche a la mañana los pases de aquellos niños de diez y once años comenzaron a fluir a lo largo de la línea, los placajes eran de verdad, los rucks limpios y siempre por la puerta y el carácter de jugadores asomaba en cada torneo. Son generaciones que se superan unas a otras, y que con su juego reclaman un espacio adecuado para poder continuar practicando este deporte que tanto enseña de cara al futuro. El Tartessos ha sido arma contra la discriminación y contra el acoso escolar; ha entregado mucho amor a sus componentes de todas las edades; les ha enseñado que todos tenemos algo que nos hace valiosos para el resto, y que el respeto es la materia de la que están hechos los equipos de este club. Huelva no puede permitirse que el traje de las instalaciones deportivas le quede pequeño a los linces.