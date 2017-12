Arquitectura y rugby social en Bath

La ciudad de Bath, en la región de Somerset, al sur de Inglaterra, está viviendo una experiencia ejemplar en el uso de la arquitectura como herramienta para multiplicar el enorme potencial social que tiene un club deportivo como Bath Rugby dentro de su comunidad. El equipo necesita un nuevo estadio, y el proyecto para construirlo en The Rec, donde actualmente se asienta el antiguo, se ha planteado en 4 fases: pre-diseño, conceptual, detalle y diseño final. En las dos primeras los responsables del club y de la ciudad han involucrado a todas las partes interesadas que se verán afectadas por el nuevo edificio. Esta fase se ha llevado a cabo mediante la formación de talleres por grupos de interés: asociaciones protectoras del patrimonio de la ciudad, asociaciones de aficionados, escuelas e institutos de la zona, comercios cercanos, vecinos del barrio donde se ubicará el estadio, ciudadanos de otras zonas de la ciudad, etcétera. Con todos esos trabajos traducidos en peticiones, ideas y restricciones al diseño recogidos en un documento llamado Listening, el equipo de arquitectos encargado del trabajo tiene un punto de partida para ponerse manos a la obra. El trabajo está en fase de diseño conceptual, y a buen seguro que el paso al diseño de detalle se hará con todas las garantías de que el nuevo The Rec respetará el entorno en que nacerá -una ciudad romana en el sur de Inglaterra-; servirá para promocionar la práctica del deporte en general y del rugby en particular; será un lugar de encuentro durante toda la semana y se convertirá en la herramienta que un club con tanto arraigo en su comunidad necesita para devolverle todo lo que esta le ha entregado desde que fue fundado en 1865. Que el deporte profesional se acerque a los ciudadanos no es una utopía, solo es algo que precisa gente con ganas de trabajar y buenas ideas. P.D: ¿Saben por qué se le llama al estadio The Rec? Por la abreviatura de The Bath Recreation Ground. ¿Les suena? Sólo hay que volver a los orígenes.