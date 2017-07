Lo del año pasado -la angustiosa salvación deportiva y la aún peor jornada del 30 de junio- tuvo su gracia. Es más, casi me atrevería a decir que, a pesar de los pesares, fue hasta necesario. El recreativismo había entrado, desde hacía más de un lustro, en tal crisis de identidad y de apatía que todo lo que sucedió desde marzo hasta el OK de la AFE supuso un chute de revitalización global difícil de explicar. Fue un histórico paso al frente de todos; fueron días de defender como nunca lo que quisimos desde siempre.

Lo de este año, sin embargo, ha tenido mucha menos gracia. Que sí, que puede que todo estuviera controlado, que quizás el jueguecito de sobres que sobraban y de carteros extraños, entre falsos candidatos y nuevos salvadores, entraba en un guión inexcusable, no lo sé, pero la recreación de tener en vilo al colectivo albiazul hasta 90 minutos antes de que sonara la campana estaba de más. Dicho lo cual, temporada nueva e ilusiones renovadas: comienza el año I d. P., el primer curso real después del parásito, ese ser que tanto daño hizo pero que no ha podido acabar -y mira que lo ha intentado- con la vida del Decano.

Pero las ilusiones, y nadie descubre la pólvora con esto, pasan por dos pilares ineludibles: solventar la terrorífica situación de los empleados y levantar, de una santa vez, el embargo de Hacienda. Y como doy por hecho que los nuevos inquilinos -de la mano del Ayuntamiento- lo tienen tan claro como usted y como yo, aguardaremos expectantes los acontecimientos, que esperemos que lleguen pronto para que todo esto tenga sentido.

Ya que están tan de moda las series -parece que si no ves alguna no eres digno de vivir en este planeta- permítanme que les recomiende una serie-documental: La luz del amanecer: el desembarco de Normandía. Sólo un desembarco real y efectivo como aquél es el único que podrá sacar de verdad al Recre de esta agonía. Juanma López tendrá que poner pasta sí o sí, pero cuenta con la ventaja de que no tendrá que buscar a miles de soldados dispuestos a ir al fango. Los soldados ya los tiene aquí armados y con experiencia en mil batatillas. Si no, que le pregunten al 'heroico gestor'…