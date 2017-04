Año de leones

Cada cuatro años, desde el año 1888, una expedición que reúne a los mejores jugadores de Inglaterra, Escocia, Gales y las dos Irlandas, viaja al hemisferio sur para enfrentarse a los clubes de una de las naciones meridionales, y en una serie de tres partidos a sus selecciones. En cada gira viaja a uno de esos países. Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y vuelta a empezar. Son giras en los que este mítico equipo denominado British and Irish Lions va acompañado por un mar rojo de aficionados que recorren medio planeta para no perderse uno de los eventos deportivos con más tradición del mundo. Un dato a tener en cuenta es que los Lions visitan cada uno de estos países cada doce años. ¡Doce años! Mucho tiempo para volver a tener una oportunidad en la que resarcirse de una derrota en las series. Esos doce años se derramaron en forma de lágrimas por la cara del australiano James Horwill el 6 de julio de 2013, en la última gira, tras perder el tercer y definitivo test match. No tendría otra oportunidad. Los del norte vinieron y vencieron a los wallabies que él capitaneaba. Tenía 28 años, y en la siguiente gira australiana de los Lions tendrá cuarenta.

Este año toca Nueva Zelanda, tocan las franquicias más potentes del súper rugby y los tres test matches ante los temibles All Blacks. El equipo más potente de la historia ante un elenco de jugadores del norte en el que Warren Gatland (seleccionador) ha tenido bastante donde elegir. Los Lions no vencen en unas series en Nueva Zelanda desde los años sesenta, cuando el corazón del león lo formaba la mejor selección de Gales de la historia. Existe quien pone en duda la continuidad de esta tradición; el profesionalismo y los negocios que se hacen con este equipo de giras no agradan a algunos puristas. No les doy la razón. Es una tradición maravillosa, y este verano nos va a dar la oportunidad, tras doce años de espera, de ver de nuevo si el norte es capaz de doblegar a un equipo de leyenda. Lions contra All Blacks. Historia.