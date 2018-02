Ángel de mi vida

La famosa tecla a la que hizo alusión el ya exentrenador del Recre, Ángel López, se convirtió en la pregunta al uso en los últimos tiempos, justo cuando el Recre dejó de ganar y de convencer. Esa tecla que tocó cuando llegó al banquillo como primer entrenador y que le funcionó durante algunas jornadas, hasta completar un círculo de cuatro victorias consecutivas, es la frase que queda. El entrenador, en su despedida, dejó entrever que mientras que el vestuario pensaba sólo en fútbol la cosa funcionó. Excesivamente simplista, tal cual el discurso que le dio resultado cuando tomó el mando del vestuario. El fútbol es más que una sola frase y él lo sabe. Quizás Casquero fue excesivamente brusco. Pero a Ángel le ha faltado algo de contundencia, al menos en el aspecto público a la hora de exigir a su plantilla. Cierto es que cada maestro tiene su libro y para gustos colores.

En todo caso el lunes fue un día triste. Siempre que se despide a un entrenador es que el equipo no funciona, salvo en el caso del Extremadura. Ángel, como todos, se marcha sin decir toda la verdad. Pero a groso modo, esta plantilla decepciona en toda la extensión de la frase. Es una de las más importantes de la categoría presupuestariamente hablando, Y sin embargo no juega un pimiento al fútbol. Luego el asunto es más profundo de lo que aparenta. Ángel López se agarró al banquillo del Decano como la gran oportunidad de su vida, pero las formas chirriaron. Esa es la realidad. Ahora, cuando los resultados no han sido los esperados se queda sin empleo y sin un amigo. Porque Casquero, por entonces, no entendió lo que hizo.

El resumen es que en el Recre, tal cual la situación es complicado que cuaje un proyecto. La paciencia la da la estabilidad y aquí, de momento, no existe. Vuelve a abrirse el confesionario. Ahora la lucha se centra en la salvación. Quién nos lo iba a decir cuando conocimos los nombres de los integrantes de la plantilla. Suerte a Ángel López y al Recre, que la va a necesitar. Y exigencia a la plantilla, que ya está bien de disculpas porque ellos fueron los primeros en conocer la situación real del club.