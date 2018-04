AVE a Huelva

El Gobierno no ha "enterrado la Alta Velocidad para Huelva", porque el Gobierno central, tanto del PP como del PSOE, ha planificado un AVE que nunca llegará a Huelva capital.

Desde el año 2007 está proyectado que del AVE se prolongaría hacia Faro desde Sevilla, para luego llegar a Lisboa, desde Lisboa a Badajoz y por último Madrid.

Por este trayecto circularán 18 trenes (nueve en cada sentido) y las vías más cercanas a Huelva capital pasarían al Sur de Trigueros y allí habría un apeadero donde pararían dos trenes para que el viajero de Huelva se trasladara hasta esta nueva estación más cercana que la de Sevilla (siempre que le interese el horario de estos dos trenes).

Nunca los planos y proyectos redactados hace más de diez años han contemplado que el AVE llegara a nuestra capital, y esto, al igual que yo, lo conocían los políticos. No obstante, han publicitado la estación del AVE en nuestra capital como base de sus campañas propagandísticas ¿Cómo va a existir una estación del AVE si no hay vías? Pero como los onubenses se lo tragan, todos los políticos se aprovechan de ello para contarles historietas propagandísticas.

La estación prevista en Huelva está aprobada detrás de las pistas de tenis por el Ministerio de la Vivienda (ahora Fomento) desde junio de 1964, pero solo para poder derribar la tapia de la avenida de Italia y expandir el casco urbano hacia el Ensanche Sur. Ello está recogido y dibujado en el plano número 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva. Pero, ojo, cincuenta metros más atrás, hacia el Matadero, para no cortar la salida por el puente hacia Mazagón.

Pero a la hora de iniciar las obras se tira el puente para anunciar a los cuatro vientos que han empezado las obras de la estación del AVE (mentira descomunal).

Es increíble cómo los políticos nos toman por tontos a los de Huelva, cosa que no me extraña porque los onubenses somos apáticos y no tomamos ninguna decisión ni tenemos interés por las cosas de Huelva, con lo cual hemos conseguido que los políticos nos cuenten historias como la de la estación del AVE de 325 metros de altura (100 plantas) o los tres puentes a Punta Umbría.

Repito: el Gobierno no ha enterrado la Alta Velocidad, porque NUNCA estuvo previsto que llegara a Huelva hasta que los portugueses no se decidieran a colaborar económicamente en la línea Sevilla-Faro que pasaría el Sur de Trigueros, tal como está proyectado desde hace más de diez años.

Los políticos han utilizado el AVE como factor de su propaganda electoral, mintiendo sin escrúpulos al pueblo, que desconoce los proyectos previstos, así como la situación de la estación que actualmente se está construyendo, pero que es solo para derribar la tapia de la avenida de Italia y eliminar las vías desde El Punto hasta el Colegio Ferroviario.